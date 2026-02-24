카카오엔터 베리즈, '삼성 라이온즈 팀스토어' 오픈

기본 유니폼, 한정판 굿즈 등 판매

베리즈 라이언즈 팀스토어. 카카오엔터테인먼트 제공 AD 원본보기 아이콘

카카오엔터테인먼트가 팬 플랫폼 '베리즈'(Berriz)에 프로야구 삼성 라이온즈의 공식 제품을 구매할 수 있는 '라이온즈 팀스토어 온라인몰'을 연다고 24일 밝혔다.

카카오엔터는 기본 유니폼과 한정판 기념 제품, 시즌 맞춤 상품 등 구단과 소속 선수의 라이선스를 활용한 제품군을 선보인다.

2025 한국야구위원회(KBO) 시즌 골든글러브 수상자인 최형우(지명타자), 르윈 디아즈(1루수), 구자욱(외야수) 선수의 한정판 기념 제품을 판매한다. 제품은 베리즈샵에서 단독 예약 구매할 수 있다. 소속 선수들이 기획과 제작 전 과정에 참여해 디자인한 티셔츠, 짐색, 키링 3종으로 구성했다.

기념 제품에는 최고령 수상 기록을 경신한 최형우와 KBO 역사상 최다 타점 기록을 세운 르윈 디아즈, 삼성의 주장 구자욱 선수의 개성을 담았다. 블랙과 미드나잇 블루, 스카이 블루 등의 색상을 사용했으며 최형우와 구자욱 선수의 유니폼 패치에는 각각 개인 통산 8번째와 4번째 골든글러브 수상 기록을 새겼다. 키링에는 선수의 등번호를 써넣었다.

복제 유니폼 등 의류와 모자, 응원용품을 비롯해 카카오프렌즈 캐릭터 리틀라이언과 협업한 '2026 어린이회원' 키트를 순차적으로 공개한다.

베리즈는 K팝과 드라마, 예능, 웹툰, 스포츠 등 K컬처 팬을 위한 플랫폼이다. 아티스트와의 실시간 라이브 소통과 인공지능(AI) 페르소나 채팅 등의 서비스를 제공한다. 현재 베리즈샵에서는 SM엔터테인먼트 소속 아티스트와 아이유, 아이브, 아이들 등의 공식 제품을 판매 중이다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>