한컴, 작년 최대 실적…AI 제품군이 우상향 견인

한글과컴퓨터 한글과컴퓨터 030520 | 코스닥 증권정보 현재가 23,400 전일대비 150 등락률 -0.64% 거래량 149,274 전일가 23,550 2026.02.23 15:30 기준 관련기사 한컴, 해외 첫 AI 수주…日 공공인증용 안면인식 기술 공급[아시아AI대상]기술력 갖춘 AI기업 조명…혁신성·데이터보안 등 평가[클릭 e종목]"한글과컴퓨터, AI 기반 초고성장 잠재력 기대" 전 종목 시세 보기 close 가 지난해 AI 에이전트(비서) 제품군의 시장 안착과 새로운 AI 라이선스 체계 도입으로 역대 최대 실적을 기록했다.

한글과컴퓨터는 내부결산 실적공시를 통해 지난해 별도 기준 영업이익 509억원, 매출액 1753억원을 달성했다고 23일 밝혔다. 전년 대비 매출은 10.2%, 영업이익은 2.4% 늘어났다.

한컴은 수익 구조의 근본적 변화가 실적을 이끌었다고 설명했다. 한정된 패키지 소프트웨어 시장의 틀을 깨고, '한컴 에이전트'를 중심으로 AI 라이선스 모델을 도입했다. 이는 사용자가 AI 기능을 활용하는 만큼 가치를 지불하거나 기업 규모와 연동되는 구조다. '한컴어시스턴트'는 공공과 금융권 업무 환경에서 지속적으로 활용되며 매출 기반을 형성했다.

데이터 최적화 기술 또한 성과 요인 중 하나였다고 설명했다. 한컴은 비정형 문서 데이터를 AI 학습용 데이터로 변환하는 기술력을 앞세워 시장을 선점했다. 정부의 '독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트' LG AI 연구원 컨소시엄으로도 참여하며 독자 AI 모델의 산업 현장 적용 및 응용 서비스 확산을 담당하고 있다.

한컴은 올해 글로벌 기술 플랫폼들과 유기적으로 결합하고 여러 AI 간 협업을 조율하는 AI 오케스트레이션 기업으로 입지를 다질 계획이다.

김연수 한컴 대표는 "글로벌 플랫폼들 사이에서 AI가 가장 효율적으로 일하게 만드는 AI 오케스트레이션 선도 기업으로 글로벌 AX 시장을 이끌겠다"고 말했다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr



