"눈싸움도 세계선수권 대회 있다"…日 '유키가센', 올림픽 정식 종목 도전

일본 훗카이도 소베쓰 마을의 전통 스포츠 '유기카센'의 경기 모습. 인스타그램 캡처 AD 원본보기 아이콘

눈싸움을 하는 일본 홋카이도 북부의 전통 스포츠 '유키가센'이 올림픽 정식 종목 채택에 도전하고 있다. 현재 일본·러시아 등 13개 국가, 100여개가 넘는 팀이 세계대회를 진행하고 있으며 동계올림픽에서 단체전 종목이 적은 만큼 도전에 박차를 가하겠다는 계획이다.

22일(현지시간) 프랑스 AFP 통신에 따르면 일본 홋카이도 북부 소베쓰 마을에서 시작된 눈싸움 경기 '유키가센'은 매년 대회를 개최하고 있다. 유키가센은 양 선수들이 은폐물 뒤에 숨어 상대 선수 7명에게 눈을 던져 맞추거나, 깃발을 빼앗으면 승리하는 경기다.

유키가센을 스포츠로 만들자는 아이디어는 소베쓰의 위기 상황에서 비롯됐다. 한때 온천을 즐기기 위해 많은 관광객이 이 마을로 몰려들었지만, 1977년 우스산 폭발로 관광이 중단됐다.

마을을 다시 활성화시킬 방법을 찾던 주민들은 눈싸움을 하면서 즐거워하는 관광객들을 보고 문득 아이디어를 떠올렸다. "인간에게 본능적이고 원시적인 스포츠다"라는 대회 조직위원장의 발언이 납득되는 배경이다.

아노 유지 유키가센 대회 조직위원장은 "우리 조상들도 분명 똑같은 일을 했을 거다. 눈싸움은 인류 역사상 가장 오래된 겨울 스포츠"라며 "스케이트나 스키가 등장하기 훨씬 전부터 사람들은 서로 눈싸움을 했다. 그게 바로 눈싸움의 가장 큰 매력"이라고 소개했다.

일본 훗카이도 소베쓰 마을의 전통 스포츠 '유기카센'의 경기 를 위해 눈으로 공을 만다는 모습. 인스타그램 캡처 원본보기 아이콘

첫 국제 대회는 1989년에 열렸으며, 3년 후 호주에 이어 핀란드에도 전파돼 1995년에 국가 연맹이 설립됐다. 또 스칸디나비아의 다른 지역뿐 아니라 러시아와 북미에서도 인기를 얻었고, 현재 13개국에서 실시되고 있다.

관계자들은 국제적인 확장을 활용하고자 유키가센을 올림픽 종목으로 만들고자 노력 중이다. 아노 위원장은 "일요일에 막을 내리는 올해 밀라노-코르티나 동계 올림픽에는 단체전 종목이 거의 없다"며 "(다만) "정확한 심판 판정은 거의 불가능하다. 그 문제를 해결하지 못하는 한, 올림픽 유치 자격을 얻기는 어려울 것"이라고 토로했다.

일본 내에서도 생소한 탓에 유키가센이 알려진 후 누리꾼들의 반응이 뜨거웠다. 특히 1년 내내 날씨가 온화한 오키나와 지역에서는 눈을 보기 어렵기 때문에 자국 스포츠임에도 처음 들어봤거나 생소한 경우도 많다.

일본 누리꾼은 "스포츠와 놀이는 크게 다르지 않다" "어쩌면 인간이 가장 즐거워하는 행위가 대회로 이어진다면 너무 즐거울 것 같다", "더 많이 알려졌으면 좋겠다" 등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr



