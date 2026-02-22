이정현 국힘 공관위원장 "현직도 기준 미달 시 교체"

"지역 따라 '맞춤형 공천' 진행"

이정현 국민의힘 공천관리위원장은 22일 6·3 지방선거 공천 기조와 관련해 현직도 기준 미달 시 교체하는 등 공천에 엄격한 기준을 적용하겠다고 밝혔다.

이정현 국민의힘 공천관리위원장. 허영한 기자 AD 원본보기 아이콘

이 위원장은 개인 SNS(사회관계망서비스)에 지방선거 100일을 앞두고 올린 글에서 "줄 세우기 없는 공천, 억울한 탈락 없는 룰, 능력 있는 신인에게 열린 문, 현역도 경쟁하는 구조, 공정함 등이 최상"이라며 "국민이 원하는 파격은 의외로 단순하다고 본다. 이번 공천에서 욕먹을 각오, 불출마 권고할 용기, 내부 반발을 감수하는 결단 세 가지가 없다면 국민의힘은 또다시 같은 길을 걷게 될 것"이라고 했다.

이어 그는 "공천권은 누구에게도 없다. 당 대표도, 시도당 위원장도, 국회의원도, 당협위원장도, 공관위원장 그 누구도 자기 사람 꽂을 생각 해서는 안 된다"고 덧붙였다.

그러면서 공천 방식에 대해 "공개 오디션 식 경선이나 프레젠테이션(PT), 정책 발표, 시민·전문가 배심원 평가 같은 방식도 검토하고 있다"며 "전국 단위 획일 적용이 아니라 현직·비현직, 유불리 지역, 도시·비도시 등 지역에 따라 '맞춤형 공천'으로 진행될 것"이라고 예고했다.

또한 "국민의힘은 IMF 때와 두 번의 탄핵을 거치며 세 번 크게 무너졌다. 선거는 연패했고 당 대표, 비대위원장, 혁신위원장을 수없이 바꿨다. 그러나 결과는 같았다"며 "공천과 연관해보면 이기는 공천이 아니라 자기 편 살아남는 공천이었다"고 지적했다.

특히 "현직이라고 자동 통과 안 된다. 지지율, 직무 평가, 주민 신뢰가 기준 미달이면 용기 있게 교체해야 한다"며 "고생시킨 측근이니까 정실공천 주려는 사당화 조짐도 보이는데 자제해야 하고, 청년과 전문가를 사진용 장식품으로 세우면 끝"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>