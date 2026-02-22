본문 바로가기
일반

요즘도 술마시고 운전하는 사람이 있어?…음주운전율 뚝 떨어졌는데

김은하기자

입력2026.02.22 10:15

10년 새 6분의 1 수준으로 떨어져
2023년 기준 남성 2.6%, 여성 0.9%

음주 운전율이 10년 새 6분의 1 수준으로 떨어졌다. 술 마시고 운전대를 잡는 행위가 용납할 수 없는 문제라는 사회적 인식이 자리 잡으면서다.


22일 보건복지부와 한국건강증진개발원의 '2025년 알코올 통계자료집'에 따르면 2023년 기준 19세 이상 성인의 연간 음주운전 경험률은 2.1%로, 10년 전인 2013년 12.6% 대비 급감했다.

경찰 음주단속. 연합뉴스.

음주운전 경험률은 질병관리청이 매년 1만여명을 대상으로 수행하는 국민건강영양조사를 토대로, 최근 1년 동안 자동차나 오토바이를 운전한 사람 중 조금이라도 술을 마신 후 운전한 적이 있는 분율을 파악해 산출한다.


성인 음주운전 경험률은 2011년 17.1%에 달했으나 이후 꾸준히 감소해 2016년 처음으로 10% 아래로 내려왔고, 2023년에는 2% 초반까지 내려왔다. 2023년 기준 남성은 2.6%, 여성은 0.9%였다.


최근 1년간 음주운전 경험률이 4.1%로 가장 높았던 연령대는 70세 이상이었다. 50∼59세 3.7%, 60∼69세 3.1%, 40∼49세 2.3%, 30∼39세 1.1%, 19∼29세 0.8% 순이었다.

조금이라도 술을 마신 사람이 운전하는 차에 타본 적이 있다는 사람도 크게 줄었다.


남성은 3.5%, 여성은 3.1%였는데, 성인의 연간 음주운전 차량 동승률은 2013년 14.9%에서 2023년 3.3%로 뚝 떨어졌다.


음주운전 차량 동승률이 가장 높았던 연령대는 50∼59세가 4.9%로 가장 높았다. 이어 60∼69세 3.8%, 19∼29세 3.7%, 40∼49세 3.1% 등이었다. 전체 교통사고에서 음주로 인한 사고가 차지하는 비율도 줄고 있다. 교통사고 총 발생 건수에서 음주운전 사고 점유율은 2013년 12.3%에서 2023년 6.6%로 감소했다.


한편, 음주운전으로 사회적 물의를 빚은 김인호 산림청장은 직권 면직됐다. 김 청장은 20일 밤 경기 성남시 분당구에서 음주 상태로 차를 운전하다 버스와 승용차 등 차량 2대와 충돌하는 등 사고를 냈다. 경찰은 김 청장을 도로교통법 위반(음주운전) 혐의로 입건했다. 그는 혈중알코올농도가 면허 정지 수준이었던 것으로 알려졌다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr


