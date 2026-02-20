코르티스, 日 도쿄 걸즈 컬렉션 무대 오른다

코르티스. 빅히트뮤직 제공 AD 원본보기 아이콘

그룹 코르티스(CORTIS)가 일본 최대 패션 축제 무대에 오른다고 빅히트뮤직이 20일 밝혔다.

코르티스는 다음 달 14일 일본 국립 요요기 경기장 제1체육관에서 열리는 '42회 마이나비 도쿄 걸즈 컬렉션 2026 SPRING/SUMMER'에 참석해 공연한다.

2005년 시작한 도쿄 걸즈 컬렉션은 패션과 음악을 아우르는 일본 대표 축제다. 현지 스타와 모델의 런웨이뿐 아니라 가수의 공연을 한 자리에서 즐길 수 있다. 코르티스는 이곳에서 자신들만의 색깔을 담은 퍼포먼스를 펼칠 계획이다.

코르티스는 일본 정식 데뷔 전임에도 유수의 축제에 이름을 올리고 있다. 이들은 도쿄 걸즈 컬렉션에 앞서 3월13일 일본 K-아레나 요코하마에서 열리는 음악 페스티벌 'D.U.N.K. Showcase in K-Arena Yokohama 2026'에 참가한다. 이 외에도 'SPUR', 'GQ JAPAN' 등 패션 잡지에 등장하며 활동 범위를 넓히고 있다.

코르티스는 오는 4월 신보를 발매하고 글로벌 활동에 박차를 가할 예정이다.





