BTS 뷔 "민희진과 사적 대화, 동의 없이 증거 제출 당황"

그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 뷔가 민희진 전 어도어 대표와 나눈 사적인 대화가 법정 증거로 채택된 데 대해 입장을 밝혔다.

뷔는 20일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "지인으로서 공감하며 나눴던 사적인 일상 대화의 일부"라며 "어느 한쪽의 편에 서려는 의도가 전혀 없다"고 선을 그었다. 이어 "해당 대화가 제 동의 없이 증거 자료로 제출된 점에 대해서는 매우 당황스럽다"고 밝혔다.

이날 한 매체는 1심 재판부가 뷔와 민 전 대표가 나눈 메신저 대화를 증거로 채택했다고 보도했다. 해당 대화에는 뷔가 아일릿의 뉴진스 유사성 의혹과 관련해 '나도 보고 아 이거 비슷한데 했다'고 언급한 내용이 담겼다.

서울중앙지법 민사합의31부는 지난 12일 민 전 대표의 풋옵션(주식매수청구권) 행사가 유효하다고 판단했다. 재판부는 하이브가 민 전 대표에게 255억원을 지급하라고 판결했다. 함께 풋옵션을 행사한 신모 전 어도어 부대표와 김모 전 어도어 이사에게도 각각 17억원과 14억원을 지급하라고 명령했다.

하이브는 민 전 대표가 '뉴진스 빼내기'를 시도하는 등 주주 간 계약을 중대하게 위반했다고 주장했으나 재판부는 이를 받아들이지 않았다. 재판부는 아일릿 관련 의혹 제기에 대해서도 "전체적 인상이 유사하다는 취지의 단순 의견 및 가치 판단"이라며 "뉴진스 이익을 보호하기 위한 경영상 판단 재량 범위 내에 있다"고 판시했다.

하이브는 1심 판결에 불복해 19일 항소장을 냈다. 양측의 갈등은 2024년 4월 경영권 분쟁이 불거지며 시작됐다. 민 전 대표는 같은 해 11월 풋옵션 행사 의사를 통보하며 법적 대응에 나섰다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



