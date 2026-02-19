107년 전 그 함성, 다시 양산에서… 3·1절 맞아 시립독립기념관 ‘만세 물결’ 행사

양산시립독립기념관 체험행사 개최



3월 1∼2일, '모두 함께, 대한독립만세'

경남 양산시립독립기념관(관장 신용철)은 제107주년 삼일절을 맞아 오는 3월 1일부터 2일까지 양일간 '모두 함께, 대한독립만세'를 주제로 한 가족체험 행사를 운영한다.

이번 행사는 3·1운동의 숭고한 의미를 되새기고, 독립을 위해 헌신한 선열들의 애국애족 정신을 시민들과 함께 공유하기 위해 마련됐다.

특히 어린이를 동반한 가족 단위 관람객이 역사적 의미를 자연스럽게 체험할 수 있도록 다양한 참여형 프로그램으로 구성됐다.

행사는 오전 10시부터 오후 4시까지 진행되며, 기념관 실내외 공간을 활용해 체험부스, 포토존, 이벤트 코너 등 다채로운 체험 프로그램이 운영된다.

실내에서는 임시정부 요인과 함께 사진을 촬영할 수 있는 즉석 사진 포토존을 비롯해, 태극기와 무궁화 문양을 활용한 '독립만세 컵 만들기', 유아를 위한 태극기 퍼즐·탁본 체험 등 눈높이에 맞춘 역사체험 프로그램이 마련된다. 또 독립운동 이야기를 바탕으로 한 나라사랑 타투 스티커 체험도 함께 운영된다.

야외 체험존에서는 포일아트 머리띠, 미니 에코백, 나라사랑 요술팔찌 만들기 등 만들기 체험이 진행되며, 하루 세 차례 유관순 만세운동 재현 퍼포먼스가 깜짝 이벤트 형식으로 펼쳐져 현장 분위기를 더욱 생생하게 전달할 예정이다. 어린이와 성인을 위한 전통의상 체험도 할 수 있어 가족 단위 관람객에게 특별한 추억을 선사할 것으로 기대된다.

양산시 관계자는 "이번 행사는 가족이 함께 참여하며 3·1절의 역사적 의미를 자연스럽게 되새길 수 있도록 기획했다"며 "양산에도 독립을 위한 치열한 발걸음이 있었음을 시민들에게 알리고, 지역의 역사적 자긍심을 높이는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

이번 행사와 관련한 문의사항은 양산시립박물관 독립기념관팀으로 연락하면 상세한 안내를 받을 수 있다.





