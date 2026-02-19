본문 바로가기
심은경, 생애 첫 연극 도전…국립극단 '반야 아재' 주연

이종길기자

입력2026.02.19 09:13

'바냐 아저씨' 한국적 재해석
조성하·손숙 등 중견 배우들과 호흡

심은경, 생애 첫 연극 도전…국립극단 '반야 아재' 주연
배우 심은경이 생애 처음으로 한국 연극 무대에 오른다.


소속사 팡파레는 심은경이 국립극단 신작 '반야 아재'의 서은희 역으로 출연한다고 19일 밝혔다.

'반야 아재'는 안톤 체호프의 명작 '바냐 아저씨'를 한국적 정서로 재해석한 작품이다. 국립극단이 제작하고 조광화가 번안·연출을 맡는다. 심은경은 극 중 박이보(바냐)의 조카로, 짝사랑의 아픔과 외모 콤플렉스를 안고도 성실하게 삶을 일궈가는 서은희(쏘냐)를 연기한다.


심은경은 "연기는 매번 새로운 숙제처럼 느껴진다"며 "관객의 숨결을 직접 느끼며 호흡할 수 있어 설레는 동시에 무거운 책임감을 느낀다"고 소감을 전했다.


이번 무대에는 조성하, 손숙, 남명렬, 기주봉 등 한국 연극계를 대표하는 중견 배우들이 함께한다. 공연은 오는 5월 22일부터 31일까지 국립극장 해오름극장에서 펼쳐진다. 예매는 국립극단과 국립극장 홈페이지 등에서 할 수 있다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
