"14억짜리 세레머니"…金 따고 스포츠 브라 노출한 선수 '대박'

박지수인턴기자

입력2026.02.17 20:38

스피드스케이팅 1000m 우승 후 세레머니
나이키 제품 광고효과…"SNS 홍보 누릴 것"

유타 레이르담 네덜란드 선수가 9일(현지시간) 이탈리아 밀라노 스피디스케이팅 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스피드스케이팅 여자 1000m 경기에서 우승한 후 눈물을 보이고 있다. 연합뉴스

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 화제가 되고 있는 네덜란드 국가대표 유타 레이르담의 금메달 세레머니가 100만달러(약 14억4000만원) 가치가 있다는 평가가 나왔다.


17일 영국 신문 더 선은 "레이르담이 금메달을 딴 뒤 상의 지퍼를 내려 스포츠 브라를 노출한 세리머니는 100만달러짜리"라는 제목의 기사를 게재했다.

레이르담은 지난 10일 이탈리아 밀라노에서 열린 스피드 스케이팅 여자 1,000ｍ에서 1분 12초 31의 올림픽 신기록으로 우승, 네덜란드에 이번 대회 첫 금메달을 안겼다. 우승이 확정된 뒤 레이르담은 경기복 상의 지퍼를 내렸고, 안에 입은 흰색 스포츠 브라가 노출됐다.


유명 권투 선수인 제이크 폴과 약혼한 사이로도 유명한 레이르담이 착용한 스포츠 브라는 글로벌 스포츠 브랜드 나이키 제품이다.


더 선은 "마케팅 전문가들에 따르면 이 사진은 2억9800만명의 팔로워가 있는 나이키의 소셜 미디어를 통해 엄청난 홍보 효과를 누렸을 것"이라며 "7자리 숫자(100만달러 이상)의 보너스를 받을 만하다"고 전했다.




박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

