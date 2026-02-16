올트먼 "천재 영입했다"…1시간 만에 AI 에이전트 만든 개발자, 오픈AI行

마우스 움직이는 AI 비서

앤트로픽·구글 등 맞서

에이전트 분야 강화 포석

오픈AI가 개방형(오픈소스) AI 에이전트 '오픈클로'(OpenClaw)를 만든 개발자를 영입했다.

15일(현지시간) 미 경제방송 CNBC 등에 따르면 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 엑스(X·옛 트위터)에 오픈클로의 개발자 피터 스타인버거가 차세대 개인 에이전트를 주도하기 위해 오픈AI에 합류했다고 발표했다.

올트먼은 스타인버거가 "상호 작용하고 사람들을 위해 유용한 일을 하는 똑똑한 에이전트의 미래에 관해 많은 놀라운 아이디어를 가진 천재"라며 "이는 곧 우리 제품의 핵심이 될 것으로 예상한다"고 말했다. 올트먼은 이어 오픈클로가 "재단에서 오픈소스 프로젝트로 유지될 것이며, 오픈AI가 이를 계속해서 지원할 예정"이라고 했다.

오픈클로는 AI가 인간처럼 컴퓨터 화면을 확인하고 마우스와 키보드를 조작해 실질적인 과업을 수행하는 오픈소스 AI 도구다. 쉽게 말해 사용자가 왓츠앱, 슬랙, 이메일 같은 메신저에 오픈클로를 연결하면, AI가 알아서 일정을 정리하거나 항공편을 예약하는 식이다.

스타인버거는 오픈클로의 프로토타입을 1시간 만에 완성한 것으로 전해졌다. 오픈클로가 생성한 에이전트는 이달 초 기준으로 150만개에 달한다. 오픈클로는 원래 '클로드봇'(Clawdbot)이라는 이름이었으나, AI 챗봇 '클로드'를 만든 앤트로픽과 상표권 문제가 불거지면서 이름을 바꿨다.

이번 스타인버거 영입은 오픈AI가 앤트로픽이나 구글 같은 경쟁사들에 맞서 에이전트 분야를 강화하려는 노력의 하나로 풀이된다. 오픈AI는 코딩 작업에 특화한 자사 모델 '코덱스' 등 자사 에이전트형 제품군 확장에 오픈클로를 활용할 계획으로 전해졌다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr



