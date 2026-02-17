수출 역대 최대지만 상위 10대 비중 쏠림도 최고

지난해 한국 수출액이 사상 처음으로 7000억달러를 넘어섰으나 수출액의 40%가 상위 10대기업에 쏠린 것으로 나타났다.

반도체를 뺀 다른 제조업이 부진한 가운데 대기업 중심을 비롯해 산업별 양극화 현상이 심화한 것이다.

국가데이터처가 최근 발표한 연간 기업 특성별 무역통계 결과에 따르면 지난해 연간 수출액은 7094억달러로 1년 전보다 3.8% 늘었다.

연간 수출액이 7000억달러를 넘어선 것은 처음이다. 증가율은 전년(8.1%)보다 둔화했다.

이 중 수출액은 대기업(3.4%), 중견기업(2.0%), 중소기업(7.2%)에서 모두 증가했다.

다만 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 181,200 전일대비 2,600 등락률 +1.46% 거래량 34,454,192 전일가 178,600 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 [주末머니]"반도체 '고점 논쟁' 이제 그만…PER 말고 PBR로 보자"고액자산가가 연초 가장 많이 순매수한 종목은 '삼성전자·알파벳'"엔비디아 '베라 루빈' HBM4, 삼성·SK·마이크론 3파전 전망" 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 880,000 전일대비 8,000 등락률 -0.90% 거래량 3,534,047 전일가 888,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 [주末머니]"반도체 '고점 논쟁' 이제 그만…PER 말고 PBR로 보자"고액자산가가 연초 가장 많이 순매수한 종목은 '삼성전자·알파벳'"엔비디아 '베라 루빈' HBM4, 삼성·SK·마이크론 3파전 전망" 전 종목 시세 보기 close · 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 499,000 전일대비 7,000 등락률 -1.38% 거래량 1,147,006 전일가 506,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 [주末머니]현대차 로보택시, 웨이모·테슬라 앞서나올해 상장사 66% 목표가 올랐다…최대 상향 종목은고액자산가가 연초 가장 많이 순매수한 종목은 '삼성전자·알파벳' 전 종목 시세 보기 close · LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 117,200 전일대비 4,200 등락률 -3.46% 거래량 2,261,854 전일가 121,400 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세투자금만 넉넉했다면 그 종목 더 샀을 텐데...4배 투자금을 연 5%대 금리로은행주가 저평가 구간? 투자금 추가 활용으로 기회 살린다면 전 종목 시세 보기 close ·삼성디스플레이· LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 395,000 전일대비 15,000 등락률 -3.66% 거래량 321,449 전일가 410,000 2026.02.13 15:30 기준 관련기사 코스피 하락 마감했지만 5500선 사수…코스닥도 약세KB자산운용 'RISE AI전력인프라 ETF', 순자산 1000억 돌파[뉴욕증시]1월 강한 고용지표에도 약보합…상승 랠리 제동(종합) 전 종목 시세 보기 close 등 수출액 상위 10대 기업의 무역집중도는 39.0%로, 1년 전보다 2.4%포인트 상승했다.

39.0%는 2010년 관련 통계 작성 이래 가장 높은 비중이다.

상위 100대 기업으로 넓혀봐도 무역집중도(67.1%)는 0.4%포인트 올라서며 대기업 쏠림은 심해졌다.

정규승 데이터처 기업통계팀장은 "집중도는 역대 최고 수준으로, 반도체 수출 증가가 가장 큰 영향을 미쳤다"고 설명했다.

산업별로 보면 도소매업(-6.3%)에서 줄었으나 광제조업(5.1%), 기타 산업(4.4%)에서 증가했다.

수입액은 6318억달러로 전년과 같았다. 수입액은 대기업(-3.5%)에서 줄었으나 중견기업(7.7%), 중소기업(4.6%)에서 증가했다.

수입액 상위 10대 기업의 무역집중도 29.3%로 1.3%포인트 하락했다. 상위 100대 기업의 무역집중도(55.6%)는 1.1%포인트 내렸다.

산업별로는 광제조업(-2.4%)과 기타 산업(-1.0%)에서 줄었으나 도소매업(6.5%)에서 증가했다. 250인 이상(-2.9%)에서 줄었으나 10~249인(6.4%), 1~9인(7.5%)에서 늘었다.

원자재(-5.6%)에서 줄었으나 자본재(6.6%), 소비재(1.6%)에서 증가했다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr



