집값 장벽에 막힌 美 Z세대, 주식으로 눈 돌렸다…수익률 승자는?

주택 소유율 하락…주식 투자 비중 급등

30년 투자, 부동산보다 증시 우위 분석도

미국 Z세대가 치솟은 집값을 피해 자산 형성의 무대를 부동산에서 증시로 옮기고 있다는 분석이 나왔다.

15일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 최근 주택 구입 부담이 커지면서 1997~2012년생으로 분류되는 Z세대가 내 집 마련 대신 주식 투자에 적극 나서고 있다고 보도했다.

WSJ가 인용한 JP모건체이스 인스티튜트 자료에 따르면, 2023년 기준 25~39세 가운데 투자 계좌로 자금을 옮긴 비율은 14.4%로 집계됐다. 이는 10년 전과 비교해 세 배 이상 늘어난 수준이다. 특히 26세 연령층에서 22세 이후 투자 계좌로 돈을 이체한 비중은 2015년 8%에 그쳤으나 2025년 5월에는 40%까지 치솟았다. 퇴직연금 계좌는 제외한 수치다.

조지 에커드 연구책임자는 "최근 몇 년간 첫 주택 구매자가 될 수 있었던 계층에서 개인 투자 증가세가 두드러지게 나타났다"며 자산 축적의 중심축이 부동산에서 금융시장으로 이동하고 있다고 진단했다.

미국에서는 오랫동안 주택 보유가 대표적인 부의 축적 수단으로 인식돼 왔다. 그러나 일부 지역에서 집값이 중산층 소득으로는 접근하기 어려운 수준까지 오르자, 장기적으로 성장해 온 증시에 기대를 거는 젊은 층이 늘고 있다는 설명이다.

실제 주택 구입 대신 임차 후 투자에 나설 경우 장기적으로 더 많은 자산을 형성할 수 있다는 분석도 제기됐다. 신용평가사 무디스는 연 소득 15만 달러를 버는 두 사람을 가정해 비교했다. 한 사람은 50만 달러 주택을 매입하고, 다른 한 사람은 유사한 주택에 임차하면서 남는 자금을 주식시장에 투자하는 시나리오다.

주택 구매자는 매입가의 20%를 초기 자금으로 투입하고 연 6.25% 금리로 대출을 상환하며 보험료·재산세·유지비 등을 포함해 매달 3546달러를 부담하는 것으로 설정했다. 집값은 연평균 4% 상승한다고 가정했다.

반면 임차 후 투자자는 월 2500달러의 임대료(연 3% 인상)를 내고, 남는 금액을 연평균 10% 수익률로 운용한다고 전제했다. 이는 미국 증시의 장기 평균 수익률을 반영한 수치다. 그 결과 30년 뒤 투자자의 자산은 약 282만 달러로, 주택 구매자보다 약 119만 달러 더 많은 것으로 추산됐다.

다만 WSJ은 해당 분석이 가정에 기반한 단순 비교라는 점을 강조했다. 주택 가격과 주식 수익률은 변동성이 크고, 모기지 상환은 중단이 쉽지 않은 반면 투자금 납입은 비교적 탄력적으로 조정할 수 있다는 차이도 존재한다.

기존주택 판매 급감…가격은 좀처럼 안 꺾여

이러한 움직임은 실제로 주택 보유율 하락으로 이어졌다. 온라인 부동산 플랫폼 레드핀에 따르면, 18~39세의 주택 소유 비율은 1999년 51%에서 2025년 44%로 낮아졌다.

주택 거래 지표도 둔화 흐름을 보인다. 레드핀 집계 결과 올해 1월 미국 50대 대도시 가운데 45곳에서 매매 계약 건수가 감소했다. 캘리포니아주 오클랜드는 전년 대비 21.6% 급감해 가장 큰 하락 폭을 기록했다. 평균 매매 소요 기간은 66일로 전년보다 일주일 늘었고, 재고 물량은 5.5개월분으로 7년 만에 최고치다.

거래는 위축됐지만 가격은 쉽게 꺾이지 않고 있다. 1월 미국 주택 중위 가격은 39만6800달러로 전년 대비 0.9% 오르며 31개월 연속 상승세를 이어갔다.





