中, '美 핵심 우방' 캐나다·영국에도 최장 30일 무비자입국 허용

중국 정부가 미국의 핵심 우방인 캐나다와 영국을 대상으로 올해 말까지 일방적 무비자 입국 정책을 적용한다.

마크 카니 캐나다 총리와 시진핑 중국 국가주석이 중국 베이징에서 만나고 있다. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

중국 외교부는 15일 발표한 입장문에서 "중국과 외국의 인적 왕래를 더 편리하게 하기 위해 중국은 오는 17일부터 캐나다·영국의 일반여권 소지자를 대상으로 비자 면제 정책을 실시하기로 결정했다"고 밝혔다. 이 조치는 올해 말까지 적용된다.

일방적 무비자는 상대국이 무비자를 적용해주지 않는 상황에서 선제적으로 중국이 입국 비자를 면제하는 정책이다. 캐나다, 영국 일반여권 소지자는 비즈니스, 여행, 관광, 친지 방문, 교류 방문, 경유를 목적으로 최장 30일 동안 중국에 무비자로 입국할 수 있게 된다.

중국은 지난 2023년 11월 독일, 프랑스 등 유럽 5개국과 말레이시아에 일방적 비자 면제 조치를 내놨다. 2024년 6월에는 호주, 뉴질랜드로 무비자 범위를 늘렸다. 이후 미국 대선 직전인 2024년 11월에는 한국과 유럽 8개국을, 도널드 트럼프 미국 대통령의 승리 이후에는 일본과 다른 유럽 8개국에 대해 무비자를 허용했다. 또 지난해엔 중남미 5개국과 중동 4개국으로 다시 무비자 범위를 넓혔다.

중국은 마크 카니 캐나다 총리와 키어 스타머 영국 총리의 방중을 계기로 올해엔 미국의 핵심 우방 국가들에까지 무비자 조치를 적용하게 됐다.

이를 두고 중국 내수 침체가 잡히지 않은 상황에서 중국 방문객과 소비를 늘리려는 포석일 수 있다는 분석이 나온다.





박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>