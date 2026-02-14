본문 바로가기
[내일날씨]설 연휴 둘째 날도 포근…서쪽지역 짙은안개 주의

문채석기자

입력2026.02.14 20:03

설 연휴 둘째 날이자 일요일인 15일 서쪽 지역을 중심으로 짙은 안개가 낄 것으로 예보돼 교통안전에 주의해야겠다.


12일 오후 경남 양산시 통도사 사찰에 홍매화가 펴 시선을 끌고 있다.이날 양산시 낮 기온은 12도였다. 연합뉴스

인천·경기도와 강원남부내륙, 충청권, 전북, 전남서해안, 경남서부내륙은 오전 10시까지 가시거리 200ｍ 미만의 짙은 안개가 끼겠고, 그 밖의 지역에도 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼겠다.

안개로 인해 강과 호수, 골짜기 주변에서는 이슬비가 내리기도 하겠으며, 공항에서는 항공기 운항에 차질이 생길 수 있으니 이용객들은 사전에 운항 정보를 확인하는 게 좋겠다.


강원중·북부내륙·산지는 새벽과 아침 사이 빗방울이 떨어지기도 하겠지만, 건조특보가 발효된 강원동해안·산지와 경북동해안·북동산지, 부산·울산은 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 각종 화재 예방에 신경 써야 한다.


아침 최저기온은 -2~7도, 낮 최고기온은 6~19도로 예보됐다. 평년(아침 -8~2도·낮 4~10도)보다 높은 수준이다.

경상권은 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 건강관리에 유의해야 한다.


미세먼지 농도는 전남과 제주를 제외한 전국 대부분 지역에서 '나쁨' 수준이겠다.


바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.5m, 서해 앞바다에서 0.5~2.0m로 일겠다.


안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해 0.5~2.5m, 서해 0.5~3.5m, 남해 0.5~2.0m로 예상된다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
