김경일 시장 "전통시장 이용이 상인에겐 큰 힘"…설 맞이 장보기 행보

김경일 파주시장, 전통시장서 명절 장보기

금촌통일시장·문산자유시장 차례로 방문

상인·시민들과 소통…전통시장 이용 당부

김경일 파주시장이 설 명절을 앞두고 민생 현장을 직접 챙기기 위해 전통시장 방문에 나섰다.

김경일 파주시장이 14일 금촌통일시장과 문산자유시장을 차례로 방문하여 명절 물품을 구입하고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

파주시는 김경일 시장이 14일 금촌통일시장과 문산자유시장을 차례로 방문하여 명절 물품을 구입하고 치솟는 물가로 어려움을 겪는 상인들과 시민들의 목소리를 청취했다고 밝혔다.

이날 시장은 설 명절을 준비하러 나온 시민들로 붐비며 활기찬 분위기를 띠었다.

김경일 파주시장이 14일 금촌통일시장과 문산자유시장을 차례로 방문하여 명절 물품을 구입하며 상인들과 소통하고 있다. 파주시 제공 원본보기 아이콘

김 시장은 각 점포를 일일이 방문해 상인들과 인사를 나누고, 시민들과도 자연스럽게 대화를 나누며 현장의 목소리를 청취했다. 상인들은 명절 대목을 맞은 시장 분위기와 애로사항 등 다양한 이야기를 전했으며 김 시장은 이를 경청하며 소통의 시간을 가졌다.

김경일 파주시장은 "설 명절을 준비하는 과정에서 전통시장을 이용하는 작은 실천이 상인들에게는 큰 힘이 된다"며 "시민 여러분께서도 가까운 전통시장을 찾아 따뜻한 명절 분위기를 함께 만들어 주시길 바란다"고 말했다.

김경일 파주시장이 14일 금촌통일시장과 문산자유시장을 차례로 방문하여 명절 물품을 구입하며 상인들과 소통하고 있다. 파주시 제공 원본보기 아이콘

한편, 파주시는 전통시장의 경쟁력을 높이고 지역 경제를 활성화하기 위해 시설 현대화 사업과 다양한 홍보 지원책을 지속적으로 추진해 나갈 방침이다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



