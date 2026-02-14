본문 바로가기
경남 창녕 아프리카돼지열병 발생…15건으로 늘어

문채석기자

입력2026.02.14 16:40

전국 15건…설 연휴 추가확산 우려

아프리카돼지열병 중앙사고수습본부는 14일 경남 창녕군 양돈농장에서 아프리카돼지열병이 발생한 것으로 확인됐다고 밝혔다.


경남 창녕군 관계자가 아프리카돼지열병(ASF) 확산을 방지하기 위해 농가 출입 차량에 대해 소독을 하고 있다. 창녕군

경남 창녕군 관계자가 아프리카돼지열병(ASF) 확산을 방지하기 위해 농가 출입 차량에 대해 소독을 하고 있다. 창녕군

이로써 올해 아프리카돼지열병의 발생은 총 15건으로 늘었다.

최근 돼지 사육 마릿수가 전국에서 가장 많은 충남 홍성군을 포함해 아프리카돼지열병이 잇따라 발생한 데다 사람과 차량 이동이 느는 설 연휴를 맞아 추가 확산 우려도 커지고 있다.


중수본은 초동방역팀과 역학조사반을 현장에 파견해 외부인과 가축·차량의 농장 출입을 통제하고 있다. 사육 중인 돼지는 살처분할 계획이다.


아울러 발생지역 오염 차단을 위해 창녕군 내 돼지농장과 주변 도로를 소독하고 있다. 설 연휴 이후인 오는 19~20일에도 '전국 집중 소독의 날'을 지정해 전국 축산 농가와 관련 시설을 소독할 예정이다.

중수본은 "아프리카돼지열병 확산을 막기 위해 관계기관과 지방정부는 신속한 가축 처분과 정밀검사, 집중 소독 등 방역 조치에 총력을 기울여 달라"고 강조했다.


이어 "양돈농가는 농장 종사자 모임 금지, 불법 수입 축산물 농장 내 반입 금지 등 행정명령을 철저히 준수하고, 기본적인 방역 수칙을 지켜 달라"고 당부했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
