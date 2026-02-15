"연휴에도 걱정 마세요"… 문여는 병원·약국 어디에?

서울시, 연휴 1만3000여곳 운영

연휴 24시간 비상의료체계 가동

긴급치료센터·전담병원 '휴일 없이'

서울시가 설 연휴 기간 응급환자 발생에 대비해 24시간 비상의료체계를 가동한다. 특히 경증 환자들이 쉽게 진료받을 수 있도록 '문 여는 병의원, 약국' 총 1만3000여개소를 지정·운영하기로 했다.

지난해 10월 보건복지부는 전공의 집단 사직으로 촉발된 의료대란의 공식 종료를 선언하며 보건의료 위기경보 '심각' 단계와 비상진료체계를 해제한 바 있다. 다만 설 연휴처럼 의료 이용 공백이 발생할 수 있는 시기에는 시민 안전을 위한 선제적 대응이 필요하다. 이에 서울시는 연휴 기간에도 응급의료 대응체계를 빈틈없이 유지하고 시민 불편을 최소화하기 위한 의료 이용 지원을 한층 강화할 계획이다.

서울시내 한 대학병원 권역응급의료센터 모습.

우선 응급의료기관과 종합병원 응급실을 설 연휴에도 평소처럼 24시간 가동한다. ▲서울대학교병원 등 권역·지역응급의료센터 31개소 ▲서남병원 등 지역응급의료기관 20개소 ▲응급실 운영 병원 21개소 등 총 72개소를 상시 운영한다.

응급실 혼잡을 줄이고 시민 불편을 최소화하기 위해 경증 환자가 보다 쉽게 진료받을 수 있는 체계도 마련했다. 연휴 동안 하루 평균 2656개소(병의원 1220개소, 약국 1436개소)의 문 여는 병의원·약국이 운영된다. 또한 응급실 이용이 어려운 경증 환자의 긴급한 진료가 가능한 서울형 긴급치료센터 2개소와 질환별 전담병원(외과계) 4개소도 연휴 기간 휴일 없이 운영된다.

서울형 긴급치료센터는 매일 9시부터 24시까지 외상, 고열 등 급성질환을 진료하고, 질환별 전담병원은 매일 24시간 외과계 응급환자를 진료한다.

소아·고위험 산모 응급대응 체계도 24시간 유지한다. 소아 환자를 위한 '우리아이 안심병원' 8개소, '우리아이 전문응급센터' 3개소도 24시간 운영한다. 소아 경증환자의 외래진료는 '우리아이 안심의원' 10개소와 '달빛어린이병원' 18개소에서 받을 수 있다.

설 연휴 기간 고위험 산모와 신생아 응급상황 발생에 대비해 유관기관 간 24시간 핫라인을 가동하기로 했다. 참여 의료기관은 신생아 중환자실(NICU) 예비 병상을 확보하고, 진료와 응급 분만이 가능하도록 전문의가 24시간 상시 대기한다. 고위험 산모·신생아 핫라인에는 서울시, 서울소방재난본부, 광역응급상황실, 모자의료센터(서울대병원, 삼성서울병원, 고대안암병원, 고대구로병원, 서울성모병원)와 시립병원(서울의료원, 보라매병원)이 참여한다.

설 연휴 민간 의료기관의 휴진으로 인한 시민 불편을 최소화하기 위해 시·구 진료체계도 가동한다. 7개 시립병원이 기간 중 1~2일 외래진료를 실시하고, 14개 보건소가 설 당일에 정상 진료한다.

시립병원 중 서울의료원, 보라매병원, 동부병원, 서남병원은 설 연휴 기간 24시간 응급진료가 가능하다. 설 당일에 외래진료가 가능한 보건소는 강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 구로구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 마포구, 서초구, 성동구, 성북구, 용산구다. 운영시간은 9시에서 18시까지다.

연휴 기간 문 여는 병의원·약국 등 의료기관 운영 정보는 서울시 '2026 설 연휴 종합정보' 누리집과 25개 자치구 누리집에서 확인할 수 있다. 모바일 앱 '손목닥터 9988'과 '응급의료정보제공(e-gen)'에서도 볼 수 있으며, 국번 없이 120(다산콜센터), 119(구급상황 관리센터)로 연락하면 정보를 안내받을 수 있다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>