미래에셋, 국내 4위 가상화폐 거래소 '코빗' 지분 92% 취득

장희준기자

입력2026.02.13 22:05

코빗 주식 2691만주, 1335억원에 취득
"디지털 자산 미래 성장 동력 확보 목적"

미래에셋그룹이 국내 4위 가상화폐 거래소 코빗 지분 92%를 인수한다.


미래에셋, 국내 4위 가상화폐 거래소 '코빗' 지분 92% 취득
미래에셋그룹 계열사 미래에셋컨설팅은 13일 코빗 주식 2691만주를 1335억원에 취득하기로 결정했다고 공시했다. 취득 후 미래에셋컨설팅의 코빗 지분율은 92.06%에 달할 전망이다.

미래에셋컨설팅은 취득 목적에 대해 "디지털자산(가상자산) 기반의 미래 성장동력을 확보하기 위한 것"이라고 밝혔다.


이번 거래는 코빗의 기존 최대주주였던 넥슨 지주회사 NXC와 SK스퀘어 측이 보유한 지분을 전량 매입하는 방식으로 이뤄질 것으로 보인다. 이와 관련해 SK플래닛은 이날 코빗 주식 922만주를 457억원에 매각하기로 했다고 공시했다. SK플래닛은 처분 목적에 대해 "주주 간 계약에 따른 동반매각참여권 행사 및 투자 회수"라고 설명했다.


전통자산과 디지털자산을 융합한 '미래에셋 3.0' 비전을 내건 미래에셋그룹은 그간 디지털자산 밸류체인 확장에 속도를 내왔다. 업계에서는 토큰증권(STO) 시대가 본격화될 경우 코빗 인수를 통해 국내 디지털자산 인프라를 선점한 미래에셋이 수혜주로 부상할 가능성이 크다고 보고 있다.




장희준 기자 junh@asiae.co.kr
