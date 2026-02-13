본문 바로가기
고령군 한국농촌지도자 연합회, 설맞이 대창양로원 봉사활동

영남취재본부 김이환기자

입력2026.02.13 18:44

고령군 한국농촌지도자 연합회는 명절을 맞이하여 13일 쌍림면 매촌리에 위치한 사회복지법인 대창양로원을 방문하여 봉사활동을 했다.

고령군 한국농촌지도자 연합회는 명절을 맞이하여 사회복지법인 대창양로원을 방문하여 봉사활동을 했다./고령군청 제공

고령군 한국농촌지도자 연합회는 명절을 맞이하여 사회복지법인 대창양로원을 방문하여 봉사활동을 했다./고령군청 제공

이날 사할린 동포 어르신들을 찾아 뵙고 강제징용으로 모국을 떠나 사할린에서 눈물로 한세월을 보내신 어르신들께 만수무강을 기원드리고, 명절을 맞이하여 잠시나마 위로의 인사와 함께 손수 준비한 과일, 떡, 고기 등 위문품을 전달했다.


김창기 회장은"설 명절은 가족과 함께하는 시간이 중요한 만큼, 어르신들에게도 따뜻한 명절을 선물하고 싶으며 앞으로도 지속적으로 봉사할수 있도록 노력하겠다"고 했다.

신월식 대창양로원 원장은 "농촌지도자 고령군연합회에서 명절 때 마다 어르신들을 위하여 방문해 주셔서 마음속 깊이 감사드리며, 어르신들이 건강하고 편안하게 지낼 수 있도록 세심한 배려를 아끼지 않겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
