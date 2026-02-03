팬젠, 지난해 매출 134억원…영업이익 47.6% 증가

EPO 수출 증가로 이익 개선…매출은 8.5% 감소

휴온스 휴온스 243070 | 코스닥 증권정보 현재가 27,700 전일대비 550 등락률 +2.03% 거래량 15,346 전일가 27,150 2026.02.03 15:30 기준 관련기사 '내수 포화' K보톡스, 신흥국으로 외형 키운다휴온스, 비타민C·G6PD 검사기기 국내 판권 확보[인사]휴온스그룹 전 종목 시세 보기 close 그룹 계열사 팬젠은 지난해 개별 기준 매출 134억2000만원, 영업이익 15억1000만원을 기록했다고 3일 밝혔다. 매출은 전년 대비 8.5% 감소했으나 영업이익은 47.6% 증가했다.

팬젠 바이오텍 로고 이미지. 팬젠 AD 원본보기 아이콘

주력 품목인 빈혈치료제 에리트로포이에틴(EPO) 바이오시밀러 매출은 75억원으로 집계됐다. 전년 대비 33% 늘어난 수치다. 회사에 따르면 동남아시아국가연합(ASEAN) 지역 수출 확대와 함께 사우디아라비아, 튀르키예 등 중동 시장에서의 공급이 본격화된 영향이다.

최근 팬젠은 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업 확대에도 속도를 내고 있다. 자체 단백질 발현 플랫폼인 'PANGEN CHO-TECH'을 기반으로 CHO 세포주 개발과 생산 기술을 확보했다. 현재 치료용 단백질 의약품 생산 세포주 28종과 바이오시밀러 항체 생산 세포주 13종 등 총 41종의 세포주를 보유하고 있다.

윤재승 팬젠 대표는 "CHO 세포주 개발 역량을 기반으로 바이오시밀러와 CDMO 사업을 동시에 확대해 나갈 것"이라며 "그룹 내 협업을 통해 글로벌 바이오 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr



