팬젠, 지난해 매출 134억원…영업이익 47.6% 증가

박정연기자

입력2026.02.03 16:29

EPO 수출 증가로 이익 개선…매출은 8.5% 감소

휴온스 그룹 계열사 팬젠은 지난해 개별 기준 매출 134억2000만원, 영업이익 15억1000만원을 기록했다고 3일 밝혔다. 매출은 전년 대비 8.5% 감소했으나 영업이익은 47.6% 증가했다.

팬젠 바이오텍 로고 이미지. 팬젠

팬젠 바이오텍 로고 이미지. 팬젠

주력 품목인 빈혈치료제 에리트로포이에틴(EPO) 바이오시밀러 매출은 75억원으로 집계됐다. 전년 대비 33% 늘어난 수치다. 회사에 따르면 동남아시아국가연합(ASEAN) 지역 수출 확대와 함께 사우디아라비아, 튀르키예 등 중동 시장에서의 공급이 본격화된 영향이다.


최근 팬젠은 바이오의약품 위탁개발생산(CDMO) 사업 확대에도 속도를 내고 있다. 자체 단백질 발현 플랫폼인 'PANGEN CHO-TECH'을 기반으로 CHO 세포주 개발과 생산 기술을 확보했다. 현재 치료용 단백질 의약품 생산 세포주 28종과 바이오시밀러 항체 생산 세포주 13종 등 총 41종의 세포주를 보유하고 있다.

윤재승 팬젠 대표는 "CHO 세포주 개발 역량을 기반으로 바이오시밀러와 CDMO 사업을 동시에 확대해 나갈 것"이라며 "그룹 내 협업을 통해 글로벌 바이오 사업 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr
