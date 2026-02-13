본문 바로가기
장동혁 "尹 1심나오면 입장 밝힐것…韓 징계취소 안돼"

유제훈기자

입력2026.02.13 16:33

장동혁 국민의힘 대표는 13일 "윤석열 전 대통령에 대해 (내란·외환 혐의) 1심 재판에서 어떤 결과가 나온다면 당 대표로서 그에 대한 입장은 반드시 필요할 것이라고 생각된다"면서 "당 대표로서 그에 맞는 입장을 낼 것"이라고 말했다.

연합뉴스

연합뉴스

장 대표는 이날 오후 SBS '편상욱의 뉴스브리핑'에 출연해 당내의 윤 전 대통령과의 절연, 즉 절윤(絶尹) 요구와 관련 "2월 말까지는 당명 개정을 마무리 할 것인데, 이는 과거 여러 가지를 씻어내고 미래로 새롭게 나아가자는 의미"라면서 이같이 밝혔다.


장 대표는 절윤 요구와 관련해 "1월 혁신안을 발표하며 계엄에 대해 사과하고 절연하는 문제에 대한 입장을 분명히 밝혔다"면서 "지금와서 또 다시 그 얘기를 꺼내는 것은 갈등의 요소가 될 수 밖에 없다"고 했다. 장 대표는 기존에도 윤 전 대통령과의 절연 문제에 대해 분명한 입장을 밝히지 않았단 지적을 받아왔는데, 이번 발언 역시 같은 맥락으로 풀이된다.

이어 그는 "절연의 진정한 모습은 과거의 잘못에서 벗어나서 완전히 다른 모습을 보여주는 것, 그리고 이제는 그런 잘못을 반복하지 않을 것이라는 확신을 저희들의 행동에서 보여주는 것"이라면서 "어떤 특정 단어(절연)가 들어가야지만 이것은 확실한 표명이다라고 하는 것 보단, 당 대표가 표현할 수 있는 당 대표의 언어가 있다고 본다"고 했다.


장 대표는 또 한동훈 전 대표 측을 포용하기 위해 제명 취소 등의 조치 가능성을 묻는 질문엔 "제명이 이뤄진 지 얼마 안 됐다"면서 "선거를 앞두고 바로 그걸 뒤집는 것은 온당한 모습도 아니고, 공당의 모습도 아니라고 생각한다"고 선을 그었다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
