"초콜릿 말고 '이거' 사줘"…밸런타인데이에 받고 싶은 선물은

서지영기자

입력2026.02.13 15:46

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

남성은 커플링, 여성은 향수 꼽아

밸런타인데이를 앞두고 솔로 남녀들의 선물 기대감이 엇갈린 것으로 나타났다. 초콜릿이 상징처럼 여겨지는 날이지만 실제로는 의미나 실용성을 중시한 선물 선호가 더 강하게 나타났다.


기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 아시아경제DB

기사의 이해를 돕기 위한 이미지. 아시아경제DB

13일 소셜 데이팅 앱 '정오의데이트'는 미혼남녀 7709명을 대상으로 '밸런타인데이에 가장 받고 싶은 선물은?'을 주제로 설문조사를 진행한 결과, 남녀 간 선호 차이가 분명하게 드러났다고 밝혔다.

남성 응답자 가운데 24%는 '커플링, 커플티 등 커플 아이템'을 1위로 선택했다. 이어 '직접 만든 초콜릿'이 23%로 근소한 차이로 뒤를 이었고, '지갑·의류 등 패션 소품'이 17%로 3위를 차지했다. 연인과의 관계를 드러내는 상징성이나 정성이 담긴 선물을 선호하는 모습이다.


반면 여성 응답자 23%는 '향수 등 뷰티 제품'을 가장 받고 싶은 선물로 꼽았다. '커플링, 커플티 등 커플 아이템'은 22%로 2위에 올랐으며,'지갑·의류 등 패션 소품'이 18%로 뒤를 이었다. 실용성을 고려하면서도 특별한 의미를 담고 싶은 심리가 반영된 결과로 풀이된다.


기타 의견으로는 고급 초콜릿 세트와 최근 사회관계망서비스(SNS)에서 화제를 모은 '두바이쫀득쿠키(두쫀쿠)' 등 트렌디한 디저트가 언급됐다. 여전히 달콤한 간식류에 대한 관심도 이어지고 있음을 보여준다.

설문에 참여한 응답자들은 "진심이 담긴 선물이라면 무엇이든 좋다" "상대가 나를 어떤 향으로 떠올리는지 궁금해 향수를 받고 싶다" 등 다양한 의견을 전했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스

데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳아 지갑으로 키우는 반려동물[펫&라이프] 데려올 때 38만원, 떠나보낼 때 46만…가슴으로 낳... 마스크영역

