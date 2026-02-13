본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

경주시, 6·25 참전용사 故 주석종 상사 무공훈장 전수

영남취재본부 최대억기자

입력2026.02.13 13:56

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국방부 '무공훈장 주인공 찾기' 캠페인 통해 70여 년 만에 유족 품으로

경주시는 지난 12일 6·25전쟁 당시 조국을 위해 헌신한 故 주석종 상사의 유족에게 무공훈장과 훈장증, 기념패를 전수했다고 밝혔다.


이번 훈장 전수는 국방부가 추진 중인 '6·25전쟁 무공훈장 주인공 찾기 캠페인'을 통해 이뤄졌다.

이 사업은 전쟁 당시 훈장 수여가 결정됐으나 긴박한 전황 등으로 인해 미처 훈장을 받지 못한 수훈자와 그 유가족을 찾아 명예를 되찾아주는 프로젝트다.

경주시는 지난 12일 시청에서 6.25전쟁 참전 유공자 故 주석종 상사의 유족에게 무공훈장과 훈장증, 기념패를 전수했다. 경주시 제공

경주시는 지난 12일 시청에서 6.25전쟁 참전 유공자 故 주석종 상사의 유족에게 무공훈장과 훈장증, 기념패를 전수했다. 경주시 제공

AD
원본보기 아이콘

故 주석종 상사는 전쟁 당시 탁월한 전투 능력을 발휘해 전공을 세웠으며, 이에 따라 무공훈장 수여가 결정된 바 있다.


하지만 생전에 이를 전달받지 못한 채 세상을 떠나 안타까움을 자아냈으나, 이번 캠페인을 통해 약 70여 년 만에 훈장의 주인을 찾게 됐다.


전수식에 참석한 故 주석종 상사의 자녀 주영호 씨는 "오랜 시간이 흘렀지만 아버지의 명예를 되찾게 돼 뜻깊다"며, "아버지의 숭고한 희생을 기억해 주시고 훈장을 전해주셔서 깊이 감사드린다"고 말했다.

주낙영 경주시장은 "국가를 위해 헌신한 분들의 희생이 결코 잊히지 않도록 하는 것이 우리의 책무"라며, "앞으로도 국가유공자와 유가족의 명예를 기리고 예우하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌인증 AI로 판별해보니 '4억→68억' 주식대박 공무원 추앙받았는데…계좌... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 밀라노 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기

영하 추위 속 '수영복'만 입고 공연한 女 아이돌…보는 이들마저 '아찔'

경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국

"한국이 우리 대신 받아주네? 땡큐"…방한 중국인 급증에 日반응이

주식으로 '4억→68억' 대박 이뤄낸 공무원의 '이상한' 투자종목

'40년 무사고'도 진땀…고령운전자 운전능력 진단한다

"집 대신 비행기 택했다"‥설 연휴 반납한 '총수 경영학'

새로운 이슈 보기