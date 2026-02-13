본문 바로가기
'서울시장 출마' 전현희 "서울형 기본사회 추진"

지혜진기자

입력2026.02.13 10:12

청소년 무상통학·생리대 무상지급 등 4대 과제
"李정부 기본사회 철학, 서울에서 구축"

서울시장 출마를 선언한 전현희 더불어민주당 의원은 13일 "서울형 기본사회를 본격적으로 추진하겠다"고 밝혔다.


전 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 ▲청소년 무상통학 ▲청소년 생리대 무상지급 ▲어르신 무상교통 단계적 확대 ▲서울형 기본사회 구축 등 4대 과제를 발표했다.

(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 더불어민주당 전현희 의원이 2일 국회 소통관에서 서울시장 출마를 선언하며 동대문디자인플라자(DDP) 자리에 서울 돔 아레나를 조성하겠다는 공약을 발표하고 있다. 2026.2.2

전 의원은 "초·중·고 의무교육 체제하에서 교육비 지원, 무상급식, 무상교복은 이미 시행되고 있지만 통학비는 여전히 개인이 부담하고 있다"며 "서울시 의무교육 대상 청소년을 위한 '무상통학' 제도를 도입해야 한다"고 말했다.

또 이어 "학생 이동권 보장은 교육권 보장의 연장"이라며 "통학비 부담 해소는 교육의 실질적 평등을 위한 필수 정책"이라고 했다.


생리대 무상지급과 관련해서는 "이재명 정부의 기본사회 철학에 부합하게 만 9세부터 만 18세까지 서울 청소년에게 생리대를 보편적 방식으로 무상 지급해야 한다"고 했다.


아울러 "교통은 헌법이 보장하는 시민의 기본권을 실현하는 핵심 인프라"라며 "청소년 무상통학을 시작으로 정책 효과와 재정 여건을 분석해 청년과 어르신을 포함한 무상교통 정책을 단계적으로 확대해야 한다"고 했다.

전 의원은 "이번 정책제안들은 단순한 복지 확대가 아니라 헌법이 보장한 권리를 지방정부 차원에서 실질화하는 사회적 투자"라고 강조했다.


그러면서 "누군가의 실패가 곧 추락이 되지 않는 도시, 아이들이 가정형편 때문에 꿈을 포기하지 않아도 되는 도시, 청년이 머물 수 있는 도시를 서울에서 반드시 구현하겠다"고 덧붙였다.





지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
