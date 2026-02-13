김정관 산업통상부 장관이 13일 서울 종로구 무역보험공사에서 열린 '한미 전략적 투자 MOU 이행위원회'에 참석해 모두발언 하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 한미 전략적 투자 MOU 이행위원회
2026년 02월 13일(금)
김정관 산업통상부 장관이 13일 서울 종로구 무역보험공사에서 열린 '한미 전략적 투자 MOU 이행위원회'에 참석해 모두발언 하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장
"5만원 보냈는데 1만원 스벅 쿠폰이 왔다"…장례 '답례 문화' 확산에 갑론을박
"암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'…석달 만에 바뀐 판정 유보
LG家 상속 소송 패소 세 모녀측 "즉각 항소할 것"
"10년 전에 유행했었는데"…'402% 껑충' 거래액 급증한 패션
경복궁 지키는 경비원, 중국인들이 집단 폭행…다음날 바로 출국
"1만개 비치했는데 벌써 동나?" 선수촌서 무료로 주는 '이것' 인기
"아내 없는 마지막 저녁, 제가 쏠게요"…당근에 나타난 장성규
"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래
6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장
삼성, HBM4 깃발 먼저 꽂았다…'세계 최초' 엔비디아에 양산 출하