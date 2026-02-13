본문 바로가기
"지금 주문하면 설 전 도착"…G마켓, '스타배송' 명절선물 기획전

김흥순기자

입력2026.02.13 09:04

CJ대한통운과 '스타배송X오네(O-NE)'
14일까지 주문 시 익일 수령 가능
막바지 설 선물 수요 겨냥

G마켓은 14일까지 다음 날 도착을 보장하는 '스타배송 명절 선물 기획전'을 진행한다고 13일 밝혔다.


'스타배송은 매일매일 오네'는 G마켓이 CJ대한통운 과 함께 선보이는 기획전이다. 설 선물을 미처 준비하지 못했거나, 연휴 전 상품을 받아보려는 고객 수요를 겨냥해 CJ 대한통운의 도착보장 서비스 '오네(O-NE)'로 설 직전까지 상품을 받아볼 수 있도록 구성했다. 행사 상품은 14일까지 주문 시 15일까지 배송된다.

G마켓, '스타배송. 설 선물 기획전. G마켓 제공

'설 선물세트' 코너에서는 1만원대 가성비(가격 대비 성능) 상품부터 10만원대 프리미엄 세트까지 폭 넓게 선보인다. 설 시즌 수요가 높은 스테디셀러 중심으로 구성했다. 설화수 화장품세트, CJ제일제당 스팸세트, LG생활건강 생활세트, 수제 한과 선물세트 등이 대표 상품이다. LG생활건강 '프로폴리스E스페셜호'는 한 세트당 1만원대, CJ제일제당 '스팸 라이트 12호'는 한 세트당 2만원대에 판매한다.


구매 확정 후 오는 28일까지 포토상품평을 작성하면 추첨을 통해 신세계상품권 5만원권, GS25 상품권 5000원권 등 경품을 제공한다. G마켓 관계자는 "스타배송을 통해 연휴 직전까지 명절 선물을 빠르게 받아볼 수 있도록 했다"며 "스타배송 첫 이용 고객을 위한 할인 쿠폰도 마련한 만큼 많은 관심을 기대한다"고 말했다.




김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
