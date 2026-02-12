본문 바로가기
Dim영역
경제
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정책

금감원, 홍콩 ELS 과징금 약 1조5000억원으로 경감…기관경고로 완화

권해영기자

입력2026.02.12 18:06

수정2026.02.12 18:42

시계아이콘00분 16초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

은행 홍콩 ELS 제재심 확정

금융감독원이 홍콩 H지수(항셍중국기업지수·HSCEI) 주가연계증권(ELS) 불완전판매 논란과 관련해 은행들에 대한 과징금을 당초 약 2조원에서 1조5000억원 수준으로 경감했다. 기관 제재 역시 영업정지에서 기관경고로 한 단계 낮췄다.


12일 금융당국에 따르면 금감원은 이날 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행 등을 대상으로 한 홍콩 ELS 제재심의위원회를 열고 이 같은 제재안을 확정했다.

금감원은 사전 통지 단계에서 5개 은행에 대해 영업정지 처분을 예고했으나, 최종 제재심에서는 이를 기관경고로 조정하며 제재 수위를 완화했다.


은행권에 부과되는 과징금도 1조5000억원 수준으로 경감한 것으로 전해졌다. 당초에는 2조원 규모의 과징금을 사전 통지했다.




권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'…석달 만에 바뀐 판정 유보 "암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

화요일 밤 9시 명문대생 폰잡고 두근두근…띠링, "이번주 썸남입니다"

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

대법 "SK하닉 성과급, 통상임금 미포함"…삼성 판결과는 달랐다

새로운 이슈 보기