금감원, 홍콩 ELS 과징금 약 1조5000억원으로 경감…기관경고로 완화

금융감독원이 홍콩 H지수(항셍중국기업지수·HSCEI) 주가연계증권(ELS) 불완전판매 논란과 관련해 은행들에 대한 과징금을 당초 약 2조원에서 1조5000억원 수준으로 경감했다. 기관 제재 역시 영업정지에서 기관경고로 한 단계 낮췄다.

12일 금융당국에 따르면 금감원은 이날 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행 등을 대상으로 한 홍콩 ELS 제재심의위원회를 열고 이 같은 제재안을 확정했다.

금감원은 사전 통지 단계에서 5개 은행에 대해 영업정지 처분을 예고했으나, 최종 제재심에서는 이를 기관경고로 조정하며 제재 수위를 완화했다.

은행권에 부과되는 과징금도 1조5000억원 수준으로 경감한 것으로 전해졌다. 당초에는 2조원 규모의 과징금을 사전 통지했다.





