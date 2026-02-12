본문 바로가기
[인사]농림축산식품부

세종=주상돈기자

입력2026.02.12 16:03

◆농림축산식품부 <국장급 전보>△감사관 주원철 <과장급 전보>△농산업혁신정책관실 친환경농업과장 곽기형 △국립농산물품질관리원 인증관리과장 김민욱 △국립농산물품질관리원 강원지원장 안규정 △국립농산물품질관리원 전북지원장 한종현 △국립농산물품질관리원 전남지원장 박은엽 △국립농산물품질관리원 제주지원장 최윤석 △국립종자원 종자산업지원과장 이남윤 △국립종자원 동부지원장 이영구 △국립종자원 제주지원장 김성구 <과장급 파견>△지방시대위원회 농어촌활력과장 이상훈 <과장급 직위 승진>△사행산업통합감독위원회 감독지도과장 최은철 △식품산업정책관실 그린바이오산업팀장 이승욱 △농림축산검역본부 동식물위생연구부 연구기획과장 이원형 <과장급 인사교류>△농림축산검역본부 식물검역부 식물검역기술개발센터장 양창열 △농촌진흥청 박홍현





세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

