살아있는 말로 만든 회전목마…중국 관광지 '동물학대' 논란

박은서인턴기자

입력2026.02.12 15:56

말 여섯 마리 원형 배치, 5분에 30위안
영상 확산에 비판 잇따라…결국 운영 중단

중국의 한 관광지에서 실제 살아 있는 말을 이용해 만든 이른바 '생마 회전목마'가 등장하면서 동물학대 논란이 일고 있다.


살아있는 말을 이용해 만들어져 동물학대 논란이 불거진 중국의 '회전목마' 놀이기구. 더우인

12일(현지시간) 홍콩 성도일보에 따르면 중국 북서부 산시성 시안의 한 관광지는 중국 춘제(설)를 앞두고 살아 있는 말을 이용한 회전목마 놀이기구를 운영하기 시작했다.

이 놀이기구는 쇠로 된 구조물에 말 여섯 마리를 약 1m 간격으로 배치해 원형으로 돌도록 만든 방식이다. 관광객이 말 위에 올라타면 놀이기구 안쪽에 서 있는 직원들이 말을 계속해서 움직이게 하는 구조다.


탑승 시간은 약 5분이며 요금은 회당 30위안(약 6300원)으로 알려졌다. 지난 6일 운영을 시작한 이후 이용객이 몰리며 현장에서 줄을 서야 할 정도로 인기를 끌었다.

살아있는 말을 이용해 만들어져 동물학대 논란이 불거진 중국의 '회전목마' 놀이기구. 더우인

하지만 관련 영상이 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 온라인에 확산하면서 동물학대 논란이 불거졌다. 중국 누리꾼들은 "계속 빙빙 돌면 말이 어지러울 것 같다", "동물을 놀이기구로 이용하는 데 반대한다", "말의 해에 말 학대가 벌어졌다" 등의 반응을 보였다.


반면 일각에서는 "이런 논리라면 소에게 쟁기를 끌게 하거나 당나귀에게 수레를 끌게 하는 것도 모두 문제 삼아야 한다"며 과도한 비판이라는 반론도 제기됐다.

논란이 계속되자 해당 관광지 측은 다음 달 8일까지로 예정돼 있던 해당 놀이기구 운영을 중단하기로 결정했다고 밝혔다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
