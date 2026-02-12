본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

IT·통합

넷마블 '일곱 개의 대죄: 오리진' 내달 17일 PS5·스팀 선공개

노경조기자

입력2026.02.12 15:27

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

모바일 등 전 플랫폼 내달 24일 론칭

넷마블 은 오픈월드 역할수행게임(RPG) 신작 '일곱 개의 대죄: 오리진'을 오는 17일 플레이스테이션5와 스팀에서 선공개한다고 12일 밝혔다. 모바일을 포함한 전 플랫폼 론칭은 오는 24일 예정이다.


'일곱 개의 대죄: 오리진'. 넷마블 제공

'일곱 개의 대죄: 오리진'. 넷마블 제공

AD
원본보기 아이콘


넷마블은 플랫폼별 특성을 고려해 단계적 론칭을 진행한다고 설명했다. 오픈월드의 광활한 그래픽을 전 플랫폼에서 온전히 즐길 수 있도록 기기별 특성에 맞춘 세밀한 튜닝 공정을 거친다는 계획이다.

앞서 비공개 베타 테스트(CBT)에서 접수된 이용자들의 피드백도 적극 반영해 완성도를 높였다. 전투 템포 조절, 이용자 환경·경험(UI·UX) 최적화 등 전반적인 시스템 개편을 통해 몰입감을 더했다.


넷마블은 론칭 일정 공개를 기념해 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널 'X'(옛 트위터)에서 오는 17일까지 참여형 이벤트를 진행한다. 추첨을 통해 네이버페이 포인트 등 경품을 증정할 예정이다.


'일곱 개의 대죄: 오리진'은 전 세계 누적 판매 5500만부 이상을 기록한 인기 만화 '일곱 개의 대죄'를 기반으로 한다. 현재 공식 사이트와 구글플레이·앱스토어에서 사전 등록을 진행 중이다.




노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'…석달 만에 바뀐 판정 유보 "암인 줄 알았네" 환자 불안 키우더니 '딱 걸렸다'... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

건강 위해 선택한 '제로 콜라'의 씁쓸한 배신

"양갱 같다" 혹평에 "구우면 달라" 반박도…명절 '갈비 선물' 두고 설왕설래

"나 마음의 병 있어"… Z세대의 당당 고백 열광, 왜

6000명 잘려나간다…"요즘 누가 먹어요" Z세대가 외면한 시장

올해 설 연휴, 한국인 관광객 절반은 이 나라 간다

"너 매일 '이거' 한다더니 얼굴서 빛이 난다!"…8만명 분석했더니

"돈 많이 벌었어요" 백화점에서 펑펑…그 돈, 반도체에서 나왔다

새로운 이슈 보기