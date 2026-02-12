본문 바로가기
고려아연 온산제련소, SHE 우수사례 공모전 개최

서믿음기자

입력2026.02.12 15:17

현장 적용·효과 검증 사례 공유…안전문화 강화

고려아연 온산제련소는 현장 중심의 안전문화 정착과 실질적인 사고 예방 역량 강화를 위해 '안전보건환경(Safety·Health·Environment, SHE) 우수사례 공모전'을 진행했다고 12일 밝혔다.

고려아연 온산제련소가 안전보건환경 우수사례 공모전을 진행했다. 고려아연 제공

이번 공모전은 단순한 아이디어 제안에 그치지 않고, 실제 현장에 적용한 뒤 개선 효과를 검증한 사례를 공유하는 데 초점을 맞췄다. 이를 통해 작업 현장에서 체감할 수 있는 안전보건환경 관리 수준을 끌어올리고, 지속 가능한 SHE 문화를 정착시키겠다는 취지다.


고려아연은 공모전을 통해 전 직원의 SHE 활동 참여를 독려하고, 업무 전반에서 발생할 수 있는 안전보건환경 이슈에 대한 대응 역량을 강화하는 데 주력했다. 다양한 개선 사례가 발굴될 수 있도록 출품작 수에는 제한을 두지 않았다. 수상작은 작업 현장에서 직접 발굴한 위험 요인과 개선 필요 사항을 체계적으로 분석하고, 이를 실제 개선으로 연결한 사례를 중심으로 선정했다.

공모는 안전보건과 환경 등 두 개 분야로 나눠 진행됐다. 출품작은 배경, 위험성 평가, 개선 방안 수립, 개선 실행, 개선 효과 검증 등 5단계 절차에 따라 작성하도록 했다. 안전보건 분야에서는 방호장치와 설비 개선 등 안전보건 개선 활동 사례가 주를 이뤘고, 환경 분야에서는 설비 및 시스템 개선을 통해 환경 개선 효과를 입증한 사례들이 다수 접수됐다.


고려아연은 개선 활동의 체계성과 실효성, 현장 적용 가능성, 개선 효과 등을 종합적으로 평가해 각 분야별로 대상, 최우수상, 우수상 각 1팀씩 총 6개 팀을 선정했다. 수상 팀에는 상금과 상패 등 부상을 수여해 SHE 활동 확산을 독려했다.


김승현 온산제련소장은 "이번 공모전은 현장에서 실제로 실행하고 효과를 검증한 개선 사례를 발굴·공유했다는 점에서 의미가 크다"며 "우수 사례를 전사적으로 공유하고 사내 교육 자료로 활용해 현장 중심의 SHE 관리 문화를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.




서믿음 기자 faith@asiae.co.kr
