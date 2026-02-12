부산 첫 '보행자전용길' 생겼다… 강 건너 잇는 '수영강 휴먼브리지' 준공

수영강 양안 연결 보행 편의성 높여

수영강을 건너 잇는 부산의 첫 보행자 전용길이 완공됐다.

부산시(시장 박형준)는 12일 오후 2시 에이펙(APEC)나루공원 방향 보행교량 상부에서 '수영강 휴먼브리지 조성사업' 준공식을 연다고 알렸다.

이날 준공식은 박형준 시장과 시의원, 김성수 해운대구청장, 강성태 수영구청장, 공사 관계자, 시민 등 250여명이 참석한 가운데 경과보고와 기념행사 순으로 진행된다.

'수영강 휴먼브리지 조성사업'은 2020년부터 추진해 온 시의 보행자 중심 15분도시 대표 사업이다. 단절돼 있던 수영강 양안을 연결해 시민 보행 편의를 높이고 수변 문화·관광 공간을 확충하기 위해 추진됐다.

이번 개통으로 수영구 주거지역과 해운대구 에이펙나루공원, 영화의전당이 하나의 생활권으로 이어진다. 시민들은 걸어서 수변 공간과 주요 관광 거점에 접근할 수 있게 된다.

광안리~수영강~영화의전당~해운대를 잇는 보행 관광 동선도 형성된다. 단순 통행 기능을 넘어 수영강 경관을 조망하며 머무를 수 있는 체류형 보행 공간으로 활용될 전망이다. 시는 시민에게는 일상 속 휴식 공간을, 관광객에게는 새로운 수변 관광 콘텐츠를 제공하는 대표 보행 관광 상징물로 자리잡을 것으로 기대했다.

시는 휴먼브리지 전 구간을 부산시 제1호 보행자전용길로 지정할 계획이다. '보행안전 및 편의증진에 관한 법률' 제16조에 따라 전 구간을 차량, 자전거, 개인형 이동장치(PM) 등의 통행이 없는 보행자전용길로 지정해 보행자와 교통약자가 안심하고 이용할 수 있는 환경을 조성할 방침이다.

박형준 시장은 "수영강 휴먼브리지는 그동안 추진해 온 15분도시 철학을 상징적으로 보여주는 사례로 집 앞 산책길에서 산과 강, 해변, 부산의 명소가 보행 중심으로 이어지는 문화 축이 될 것"이라며 "시민이 걷고 이웃과 만나 삶의 온기를 나누는 일상이 부산의 현재이자 미래가 되도록 힘쓰겠다"고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>