靑 "장동혁, 국회 이유로 대통령 오찬 취소…매우 유감"

청와대는 12일 장동혁 국민의힘 당대표가 대통령과의 오찬을 취소한 것에 대해 "매우 유감스럽다"고 밝혔다.

홍익표 청와대 정무수석은 이날 오전 춘추관 브리핑룸에서 "오늘 예정됐던 여야 정당 대표와 대통령 간 회동이 장 대표의 갑작스러운 불참 의사 전달로 취소됐다"면서 "국정현안에 대한 소통과 협치를 위한 기회를 놓쳤다는 것에 깊은 아쉬움을 전한다"고 말했다.

장 대표 측은 이날 오전 11시쯤 홍 수석에게 이 대통령과 여야 대표 오찬을 불참하겠다고 표명했다. 전날 법제사법위원회가 여당 주도로 재판소원법 등을 단독 처리하자, 국민의힘 최고위원들이 재고를 요청했고 불참을 결정했다는 게 장 대표의 설명이다.

이와 관련해 홍 수석은 "국민의힘 입장에서 국회 상황을 청와대와 연계해 설명한 것은 매우 부적절하다"며 "국회 일정, 상임위 운영은 여당이 하는 일"이라고 반박했다. 그러면서 "청와대가 어떤 형태의 관여나 개입을 하지 않는데 국회를 이유로 예정된 오찬 일정을 취소한 것은 매우 유감"이라고 지적했다.

또 홍 수석은 "그럼에도 청와대는 국민의 삶을 개선하기 위해 대화의 끈을 놓지 않을 것임을 분명히 말씀드린다"며 "이재명 정부는 상호존중과 책임 있는 대화를 통해 협치의 길을 이어가도록 하겠다"고 강조했다. 다만 이른 시일 내 장 대표와의 만남을 재추진할 것이냐는 질문에는 "확실한 답을 드리기 어렵다"고 말을 아꼈다.

한편 홍 수석은 이 대통령의 반응을 묻는 말에 "특별한 말이 없으셨다"고 대답했다.





