김성환 기후에너지환경부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 공공소각장 확충사업 신속 적용 관련 합동브리핑을 하고 있다. 이날 브리핑에는 정승환 인천광역시 환경국장, 차성수 경기도 기후환경에너지국장, 김고응 기후에너지환경부 자원순환국장이 배석했다.
[포토] 공공소각장 확충 속도 빨라진다
2026년 02월 12일(목)
