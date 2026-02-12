산청군, 설 명절 종합대책 추진 … 군민 안전·민생 챙긴다

군민 불편 최소화 위해 종합상황실

가동 연휴 기간 신속히 대응

경남 산청군은 오는 14일부터 18일까지 설 명절 물가, 민생, 안전 등 군민이 안전하고 풍성한 연휴를 보낼 수 있도록 '설 명절 종합대책'을 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 종합대책은 ▲장바구니가 풍성한 명절 ▲온기 있는 따뜻한 명절 ▲24시간 든든하고 안전한 명절 ▲공공서비스 공백 없이 평안한 명절 등 4개 분야 12개 세부 추진대책을 마련하여 사전 점검부터 연휴 기간 비상 대응까지 빈틈없이 운영하는 데 중점을 뒀다.

이를 위해 군은 연휴 기간 종합상황실을 포함한 10개 대책반과 읍면 생활민원 상황반을 편성해 공무원 115명을 비상근무에 투입하여 각종 사건·사고 예방과 군민 불편 사항을 신속히 처리할 방침이다.

의료공백 최소화를 위해서는 산청군보건의료원 응급실을 기존대로 24시간 운영하고 지역 내 의료기관 및 약국 25곳에 대한 운영 현황을 군청 홈페이지와 응급의료 포털 등에 게시한다.

또 물가안정을 위해 오는 18일까지 물가안정 특별대책 기간을 지정하고 물가안정 종합상황실 가동으로 명절 핵심 성수품 16개 품목을 중점 관리하고 있다.

이와 함께 농산물과 가공품 663개 품목에 대한 원산지 표시 이행 여부를 점검·단속하고 산청·덕산·단성시장 및 주변 상가를 대상으로 전통시장 온누리상품권 환급 등 서민 생활 안정에 힘을 쏟고 있다.

그뿐만 아니라 모바일 산청사랑상품권 경품행사, 산엔 청 쇼핑몰 기획전, 산엔청마실장터·로컬푸드 행복 장터 특판행사를 통해 산청군의 건강한 먹거리를 귀성객 및 전국의 소비자에게 저렴한 가격에 판매하고 있다.

특히 이번 설에는 고물가와 추운 날씨 속에서 저소득층이 소외되지 않고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 사회복지시설 입소자 730명과 어려운 군민 80세대에 위문품을 전달하였고 사회복지공동모금회 및 설 음식 나누기 행사로 이웃 사랑의 온기를 더했다.

이외에도 연휴 기간 중 생활 폐기물과 음식물 폐기물의 적체 및 수거 혼란을 방지하기 위해 수거일을 사전에 홍보하고 가스, 전기, 상·하수도 등 공공서비스의 안정적 공급으로 군민 불편 사항을 최소화할 계획이다.

산청군 관계자는 "지난해 두 차례의 큰 재해로 인해 정말로 큰 어려움을 겪은 우리 군민 모두에게 따뜻한 위로와 희망을 주는 소중한 시간이 되기를 바란다"며 "고향을 찾는 귀성객과 관광지를 방문하는 탐방객, 주민들이 안전한 명절을 보낼 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.





