'김건희 집사' 김예성, 구속 전 피의자 심문 출석. 연합뉴스
[속보]특검, '김건희 집사' 김예성·'공천 청탁' 김상민 무죄 1심에 항소
염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
"전쟁 터지면 한국 경제 23% 날아간다"…대만 변수...
2026년 02월 11일(수)
