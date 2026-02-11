본문 바로가기
합참, 美 국방군수국장 만나 '韓美 연합 지속지원 능력' 발전방안 논의

이한나기자

입력2026.02.11 14:07

소통채널 확대·정례화…협력방안 모색
美 국방군수국장 첫 방한

11일 구상모 합참 군사지원본부장(오른쪽)이 합참을 방문한 마크 시멀리 미국 국방군수국장과 기념촬영을 하고 있다. 합동참모본부 제공

11일 구상모 합참 군사지원본부장(오른쪽)이 합참을 방문한 마크 시멀리 미국 국방군수국장과 기념촬영을 하고 있다. 합동참모본부 제공

우리 합동참모본부는 한국을 방문한 미 국방군수국장을 만나 굳건한 한미동맹을 바탕으로 '한미 연합 지속지원 능력' 발전방안에 대해 논의했다.


구상모 합참 군사지원본부장은 11일 용산 국방부 합참에서 마크 시멀리 미 국방군수국장을 접견했다.

시멀리 국장은 주한미군 주요 군수 현안 및 연합 군수지원 태세 확인을 위해 전날부터 2박 3일의 일정으로 한국을 찾았다. 미 국방군수국장으로서의 한국 방문은 최초다.


합참 관계자는 "이번 접견은 합참과 미 국방군수국의 첫 공식 만남이라는 점에서 큰 의미를 갖는다"며 "양측은 최근 우크라이나 전쟁 등 급변하는 안보 환경 속에서 전쟁의 승패를 가르는 핵심 요인이 '지속지원'임을 깊이 공감했다"고 전했다.


구 본부장은 "전세계 미군의 군수지원을 책임지는 미 국방군수국과의 협력은 연합방위태세 유지에 필수적"이라며 "유사시 즉각적이고 지속적인 군수지원이 가능하도록 한미 간 공조 체계를 공고히 해야 한다"고 강조했다.

이에 시멀리 국장은 "한국은 미국의 핵심 동맹국으로서 인도-태평양 사령부를 통해 한국 방어를 위한 공급망 관리에 최우선 순위를 두고 있다"며 한국 합참과의 파트너십 강화를 약속했다.


아울러 양측은 향후 미 국방군수국과 한국 합참 간의 소통 채널을 확대하고 정례화해 실질적인 연합 지속지원 능력을 향상시키기 위한 구체적인 협력 방안을 지속 모색해 나가기로 했다.





이한나 기자 im21na@asiae.co.kr
