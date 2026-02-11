ABL생명, 설 맞아 성북구 취약계층 만두빚기 봉사활동 진행

설계사, 영업본부 임직원 20여명 참여

ABL생명은 10일 서울 성북구 보문동 성북50플러스센터에서 설계사(FC)와 FC영업본부 임직원 등 20여명이 참여한 가운데 만두빚기 봉사활동을 했다고 11일 밝혔다.

ABL생명 설계사(FC)들이 10일 서울 성북구 보문동 성북50플러스센터에서 열린 만두빚기 봉사활동 현장에서 기념촬영을 하고 있다. ABL생명 AD 원본보기 아이콘

FC영업본부는 재무 컨설턴트 조직을 운영 및 관리하는 ABL생명의 주력 영업채널이다.

이번 봉사활동은 '사랑을 만두러 드려요'란 이름으로 진행됐다. 설 명절을 앞두고 성북구에 거주하는 독거노인과 중장년층의 소외감과 경제적 부담을 덜고, 지역사회 이웃들과 따뜻한 온정을 나누기 위해 마련됐다.

봉사단은 성북50플러스센터 강당에서 지역 내 중장년층과 어르신들을 위한 손만두와 떡국 키트 100인분을 직접 만들고 식품 꾸러미를 정성껏 포장하며 나눔의 의미를 더했다.

윤문도 ABL생명 FC영업본부장은 "민족 고유의 명절 설을 맞아 지역 어르신께 따뜻한 마음을 나눌 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "올해도 지역사회 이웃들과 더불어 사는 세상을 만들기 위해 지속적인 관심과 노력을 기울이겠다"고 말했다.

한편 ABL생명은 '보험은 사랑'이란 신념을 바탕으로 임직원들의 자발적인 나눔 참여를 독려하기 위해 매달 셋째 주 목요일을 나눔의 날로 지정하고 소외계층을 위한 다양한 사회공헌 활동을 꾸준히 하고 있다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>