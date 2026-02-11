본문 바로가기
삼성전자, 26일 미국서 갤럭시 S26 공개

이은서기자

입력2026.02.11 09:37

삼성전자의 차세대 플래그십 스마트폰 갤럭시 S26 시리즈가 오는 26일 공개된다.

갤럭시 언팩 2026 초대장. 삼성전자.

삼성전자는 11일 초대장을 공개하고 이달 26일 미국 샌프란시스코에서 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked 2026)'을 개최한다고 밝혔다.


올해 갤럭시 언팩의 행사명에는 '차세대 AI 폰이 당신의 삶을 더 편하게 해준다(The Next AI Phone Makes Your Life Easier)'라는 문구가 담겼다. 초대장 영상에는 '갤럭시 AI'를 나타내는 별 아이콘이 정육면체 상자 속에 있다가 밖으로 드러나는 그래픽이 담겼다. 삼성전자가 이번 언팩에서 갤럭시 S26의 AI 기술력을 강조할 것이라는 점을 보여준다.

갤럭시 언팩 2026은 삼성 닷컴과 삼성전자 유튜브 채널을 통해 전 세계에 생중계된다. 한국시간 기준 26일 오전 3시부터 시청할 수 있다.





이은서 기자 libro@asiae.co.kr
