500대 기업 일자리 6700개↓… 올리브영·하이닉스는 2000명 더 뽑았다

박준이기자

입력2026.02.11 07:24

수정2026.02.11 08:16

전체 고용 인원 전년比 6729명↓
CJ올리브영 고용 2518명 증가
SK하이닉스도 2188명 더 뽑아
LG전자, 이마트 등 1000명대 감소
10대그룹도 대부분 고용 줄여

지난해 국내 500대 기업의 일자리가 6700개 이상 줄어든 것으로 나타났다. 이 중에서도 'K-뷰티' 수혜를 입은 CJ올리브영과 AI(인공지능)발 반도체 특수를 누린 SK하이닉스는 2000명 이상 고용을 늘렸다.


연합뉴스

연합뉴스

기업데이터연구소 CEO스코어는 11일 매출액 기준 500대 기업 중 분할·합병 등이 있는 기업을 제외한 476개 기업을 대상으로 국민연금 가입자 기준 고용 현황을 조사한 결과를 공개했다.

지난해 12월 기준 이들 기업의 전체 고용 인원은 162만5526명으로, 전년 동기(163만2255명)보다 6729명(0.4%) 감소했다. 고용이 증가한 기업은 222개사(46.6%)였고, 이 가운데 74.3%(165개사)는 100명 미만의 적은 증가 폭을 보였다. 고용이 감소한 기업은 249개사(52.3%)였다.


CEO스코어

CEO스코어

고용을 가장 많이 늘린 기업은 CJ올리브영으로 2518명(21.1%) 증가했다. CJ올리브영은 K-뷰티 시장 성장에 따른 브랜드 수요 증가와 점포 확대로 매장과 인력을 크게 늘렸다.


다음은 2188명(6.9%) 늘린 SK하이닉스였다. SK하이닉스는 반도체 경기 회복과 수요 증가로 신규 설비 투자를 위한 연구개발(R&D) 및 제조 인력을 대폭 늘렸다.

이어 한국철도공사(1942명, 8.3%), 삼구INC(1266명, 10.5%), 쿠팡(1096명, 9.8%)까지 5개사가 1000명 이상 고용을 늘렸다. 비바리퍼블리카(929명, 87.1%), 아성다이소(645명, 5.3%), 앰코테크놀로지코리아(638명, 8.7%), LIG넥스원(617명, 13.6%), 삼양식품(432명, 19.1%)은 고용 증가 상위 10위에 포함됐다.


CEO스코어

CEO스코어

1000명 이상 고용이 줄어든 기업은 LG전자(1687명, -4.7%), 이마트(1340명, -5.7%), 홈플러스(1340명, -6.9%), LG디스플레이(1247명, -4.9%), 롯데쇼핑(1170명, -6.1%), 현대자동차(1073명, -1.5%) 등이었다. 여기에 DL이앤씨(936명, -17.7%), LG화학(839명, -6.0%), LG유플러스(837명, -8.1%), 롯데웰푸드(730명, -11.2%)까지 10개사의 감소 폭이 컸다.


10대 그룹만 보면 SK(773명, 1.1%), 한화(370명, 1.1%), 한진(128명, 0.6%) 외에 모두 고용을 줄였다. LG(5341명, -4.1%), 롯데(3637명, -6.5%), 현대자동차(1880명, -1.1%), 삼성(1100명, -0.4%), 포스코(963명, -3.2%), GS(564명, -3.3%) 등에서 일자리가 줄었다.


500대 기업 일자리 6700개↓… 올리브영·하이닉스는 2000명 더 뽑았다 원본보기 아이콘




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
