본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

김호진 대구경북 통합추진단장 "핵심 특례 40건 꼭 특별법에 반영되도록 노력"

영남취재본부 구대선기자

입력2026.02.10 15:59

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대구시와 경북도는 대구경북행정통합의 실질적 추진을 위해 필수적인 핵심 특례를 중심으로 정부부처 설득과 지역 국회의원들과 협력을 통해 이를 특별법에 반드시 반영한다는 방침이다.


경북도와 대구시는 2019년부터 전국에서 가장 먼저 행정통합을 준비해 왔으며, 실질적인 재정 및 권한 이양을 목표로 총 335개 조항(특례 319개)을 담은 '대구경북행정통합특별법'을 지난 1월 30일 국민의힘 구자근 의원이 대표 발의했다.

김호진 대구경북통합추진단장

김호진 대구경북통합추진단장

AD
원본보기 아이콘

이어 2월 5일 국회 행정안전위원회 상정된 특별법안은 9일 입법공청회를 거쳤고 현재 소위원회 심사 중으로 11일 전체 위원회에서 본회의 상정 여부가 결정될 예정이다.

경북도와 대구시는 행정통합이 함께 추진되는 대전·충남, 광주·전남과 협력해 통합법안 공통사항의 우선 반영을 위해 노력하고, 정부 심의에서 불수용된 93개 항목 중 행정통합의 실효성을 좌우하는 조직·재정, 미래특구, 경북 북부 균형발전, 첨단 전략산업 분야 등 주요 핵심 특례 40여건은 특별법에 적극적으로 관철시키겠다는 입장이다.


경북도와 대구시는 특별법을 대표 발의한 국민의힘 구자근 의원을 중심으로 지역 국회의원들과 긴밀한 협력을 통해 소관 정부부처 설득에 적극 나서고 있으며, 행정안전위원회 소속인 국민의힘 이달희 의원은 지난 산불특별법 제정에 이어 통합특별법 제정에도 앞장서고 있다면서 국회 행정안전위원회 법안 심사과정에서 타 시도 특례와도 형평성을 맞추면서도 주요 핵심 특례가 최대한 반영될 수 있도록 노력 중이라고 밝혔다.


김호진 대구경북통합 추진단장은 "3개 지역의 입법 절차가 동시에 추진되고 있는만큼 균형있고 형평성있는 입법절차가 될 것으로 기대한다. 국회 특별법 입법과정에서 지역의 핵심특례 반영이 가장 중요한 상황이됐다"며 "대구경북이 긴밀한 협력과 공조를 통해 희망하는 주요 특별법 특례가 최대한 반영되도록 힘쓰겠다"고 말했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] '나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

50대 남성, 한 달 만에 11kg 감량한 비법은? "'챗GPT'가 트레이너"

40년 헌신의 대가가 1억? 초등교장 퇴직수당 두고 누리꾼 '시끌'

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

"매일 내돈 내고 미세플라스틱 마셨네"

작년 '수출 10대 기업' 비중 39%…반도체 호황에 7년만 최대

새로운 이슈 보기