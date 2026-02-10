인천공항, 6000억 규모 '항공 AI 혁신허브' 시동… LG CNS 등 참여

씨티디벨롭먼트 컨소시엄 우선협상대상자 선정

5MW 규모 GPU 팜·40MW급 데이터센터 구축

인천국제공항공사는 항공 인공지능(AI) 혁신허브 개발사업의 우선협상대상자로 씨티디벨롭먼트 컨소시엄을 선정하고 본격적인 사업 추진에 나선다고 10일 밝혔다. 씨티디벨롭먼트 컨소시엄에는 LG CNS와 한국투자증권 등이 참여하며 총 6000억원 규모의 대규모 투자가 이뤄질 예정이다.



인천국제공항공사 항공 AI 혁신허브 개발사업 조감도.

항공 AI 혁신허브는 로봇, 자율주행, UAM 등 피지컬 AI 핵심 기술을 내재화해 대한민국을 세계 항공 테크의 중심지로 도약시키기 위한 생태계 구축 사업이다. 공사는 AI를 활용한 공항 운영 고도화를 넘어 국내 AI 산업 경쟁력을 견인하는 국가적 전략 자산으로 육성할 계획이다.

이를 위해 고성능 인프라인 '항공 AI 특화 컴퓨팅 허브'가 구축된다. 엔비디아의 차세대 블랙웰 아키텍처 기반 B200 GPU 등이 집적된 5MW 규모의 GPU 팜을 조성해 초거대 AI 모델 추론이 가능한 연산 환경을 제공한다. 또한 국가보안시설 가 등급 기준을 충족하는 40MW급 지하 벙커형 데이터센터를 통해 전력계통 이중화와 데이터 보호 체계를 갖춘다.



기술 실증과 상용화에는 NC AI, 업스테이지 등 50여개 AI 테크 기업이 참여한다. 이들 기업은 인천공항이라는 거대한 리빙랩에서 ▲초거대 언어모델(LLM) 기반 공항 서비스 혁신 ▲물류 자동화 및 자율주행 로봇 ▲지능형 공항 운영 및 보안 등 차세대 AI 솔루션을 구현하게 된다. 특히 LG CNS가 데이터센터 설계와 운영을 전담하며 한국투자증권이 재무적 투자자로 참여해 안정적인 실행 체계를 구축했다.



공사는 성과를 바탕으로 전 세계 항공 AI 시장의 표준을 선점할 계획이다. 오는 6월 인천공항에서 개최되는 'AAA 리더십 포럼'을 통해 한국형 항공 AI의 위상을 선포하며 글로벌 표준화를 주도한다는 방침이다.



이학재 인천국제공항공사 사장은 "항공 AI 혁신허브는 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하기 위한 핵심 엔진이 될 것"이라며 "관계기관과의 협력을 통해 안전을 확보하고 우리 기업들이 전 세계 항공 AI 시장을 제패하는 든든한 가교가 되겠다"고 말했다.





최영찬 기자



