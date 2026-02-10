본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

자동차

반복 주행·계측 부담 줄인 자율주행 검증 자동화 시스템 등장

백종민테크 스페셜리스트

입력2026.02.10 11:07

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 완성차 대상 시연

자율주행 전문 기업 에이스웍스는 자율주행 기능 검증 과정에서 반복적으로 수행되는 주행 시험과 데이터 계측을 자동화한 검증 시스템을 구현하고, 글로벌 완성차 기업의 자율주행 시험팀을 대상으로 해당 시스템 시연을 진행했다고 9일 밝혔다.


이번에 구현한 자동화 검증 시스템은 자율주행 기능 개발 이후 양산 검증 단계에서 요구되는 반복 시험과 대규모 데이터 계측·분석을 효율적으로 수행할 수 있도록 설계됐다. 기존 수동 시험 방식에서 발생하던 시험 인력 의존도와 시간 소요를 줄이고, 동일 조건의 반복 시험을 안정적으로 수행하는 데 초점을 맞췄다.

에이스웍스는 이번 시연을 통해 주행 시험부터 데이터 수집·분석까지의 검증 절차를 자동화된 인프라로 구현했으며, 글로벌 완성차 시험팀을 대상으로 실제 적용 가능성을 점검했다.


박승범 에이스웍스 대표는 "자율주행 기능 검증 과정에서 반복 주행과 데이터 계측은 필수적인 절차"라며 "이번 자동화 시스템은 양산 검증 단계에서 요구되는 시험을 보다 체계적으로 수행할 수 있도록 설계했다"고 말했다.


회사 측은 이번 검증 시스템을 기반으로 국내외 완성차 및 부품사를 대상으로 자율주행 시험·검증 자동화 인프라 적용을 확대해 나갈 계획이다.




백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

스마트폰만 달고 살더니…'부모보다 지능 낮은 첫 세대' 경고 스마트폰만 달고 살더니…'부모보다 지능 낮은 첫 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

노트북·프린터 이어…이번엔 '승무원 가방'이 점령한 스타벅스

'연예인 왜 불러' 21만원이면 된다…"춤·노래 가능" 中 로봇 서비스

"가성비의 배신?"…샤오미 무선 이어폰서 통화정보 샌다

"나는 살찌는 체질일까"…10초 동안 입에 이것 물어보세요

올림픽 누빈 피겨소년…엔하이픈 성훈 "꿈의 무대서 열정 확인"

6·27대책 이후 주식·채권 팔아 서울에 집 산 돈 2조원 넘어

"돈 안 되면 쳐낸다"…대기업 계열사 3개월 전보다 42개↓

새로운 이슈 보기