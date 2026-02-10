국내 최대 반도체 박람회 '세미콘 코리아' 내일 개막

삼성전자·SK하이닉스부터

엔비디아·ASML까지 총출동

AI가 바꿀 첨단기술 등 전시

글로벌 반도체 기업들이 서울에 모여 새로운 비즈니스 기회를 모색하고 기술 혁신의 방향성을 제시한다.

국제반도체장비재료협회(SEMI)는 국내 최대 반도체 박람회 '세미콘 코리아 2026'을 11일부터 13일까지 사흘간 서울 강남구 코엑스에서 개최한다고 9일 밝혔다.

이번 행사는 코엑스 전관뿐 아니라 웨스틴 서울 파르나스와 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스까지 전시 공간을 확장해 역대 최대 규모로 진행된다.

올해는 국내외 반도체 재료·장비 업체 550곳이 2409개 부스에서 첨단 반도체 제조 기술과 솔루션을 선보일 예정이다.

슈퍼 사이클을 견인하는 삼성전자와 SK하이닉스를 비롯해 엔비디아, 인텔, 키옥시아, 마이크론, 소니, ASML, 어플라이드 머티어리얼즈(AMAT), 램리서치, 도쿄일렉트론(TEL), KLA 등 칩 메이커 및 주요 반도체 소부장(소재·부품·장비) 기업이 대거 참여한다.

올해 세미콘 코리아 주제는 '내일을 바꾸다'(Transform Tomorrow)로, AI가 촉발한 새로운 산업 패러다임 속에서 미래를 바꿀 첨단 기술과 협력의 장을 제시한다.

행사 기간 진행될 30여개 콘퍼런스에는 반도체 전문가 200여명이 연사로 참여해 최신 반도체 기술과 시장 동향을 공유한다. 한국과학기술원(KAIST)과 공동 기획한 AI 서밋(AI Summit)도 새롭게 개최한다.

개막 첫날 진행되는 기조연설은 6명이 맡았다. 송재혁 삼성전자 디바이스솔루션(DS)부문 최고기술책임자(CTO) 사장이 첫 연사로 나서 '차세대 AI 시스템 아키텍처'를 주제로 기조연설을 진행할 예정이다.

이 외에도 티엔 우 ASE 최고경영자(CEO), 보이드 펠프스 케이던스 수석부사장, 팀 아처 램리서치 CEO, 이성훈 SK하이닉스 부사장, 티모시 코스타 엔비디아 산업·컴퓨팅 엔지니어링 부문 총괄(GM) 등이 연사로 나선다.

국내 소부장 기업의 글로벌 진출을 지원하는 구매상담회에는 인텔, 키옥시아, 램리서치, 마이크론, 소니에서 참여해 국내 기업과 비즈니스 미팅을 한다.

SEMI 관계자는 "공정과 기술 간의 경계를 허물고 파트너 간 공동 로드맵을 구축하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "세미콘 코리아를 계기로 새로운 파트너십이 확대되고 기업 경쟁력과 산업 전반의 혁신이 한층 앞당겨지길 바란다"고 말했다.

개막 첫날 진행되는 '세미콘 코리아 리더십 디너'에서는 한국반도체산업협회장인 송 사장이 환영사를 하고, 업계 리더 및 임원 500여명이 모여 반도체 산업 인사이트를 공유할 예정이다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



