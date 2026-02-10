[위너스 클럽]고터럽 "신제품 골프공 내 마음에 저장"

WM 피닉스 오픈 역전 우승 특급 도우미

출시 전 제품 브리지스톤 투어 B X 장착

압도적인 비거리, 어려운 라이 뛰어난 스핀력

최종일 18번 홀과 연장 1차전 완벽 퍼포먼스

크리스 고터럽(미국)의 신제품에 대한 오픈 마인드가 뛰어난 결실로 돌아왔다.

고터럽은 8일(현지시간) 미국 애리조나주 스코츠데일의 TPC 스코츠데일 스타디움코스(파71·7261야드)에서 열린 미국프로골프(PGA) 투어 WM 피닉스 오픈(총상금 960만달러)에서 역전 우승(16언더파 268타)을 거뒀다. 최종일 7언더파 64타를 몰아쳐 마쓰야마 히데키(일본)와 동타를 이룬 뒤 18번 홀(파4)에서 속개된 연장 1차전에서 우승 버디를 낚았다.

크리스 고터럽은 출시 전인 브리지스톤 골프공을 장착하고 올해 가장 먼저 2승을 올렸다. AP연합뉴스

고터럽은 지난달 PGA 투어 개막전인 소니 오픈에 이어 시즌 2승이자 통산 4승을 수확했다. 우승 상금은 172만8000달러(약 25억원)다. 이번 우승으로 세계랭킹도 지난주 16위에서 단숨에 5위로 껑충 뛰었다.

이날 고터럽은 4라운드에서 신제품 골프공의 위력을 느꼈다. 그는 브리지스톤의 투어 B X 마인드셋을 캐디백에 넣었다. 제품 출시 전인 소니 오픈부터 사용해 PGA 투어에서 유일하게 2승 챔피언이 됐다. 브리지스톤의 투어 B X 마인드셋은 압도적인 비거리와 발군의 스핀력을 뽐내는 퍼포먼스 라인이다.

고터럽은 4라운드 18번 홀에서 티샷이 오른쪽으로 밀려 러프에 떨어졌지만 강력한 웨지 샷으로 버디를 만들었다. 마쓰야마가 이 홀에서 1타를 까먹어 연장 기회를 얻었다. 연장 1차전에서도 홀에 바짝 붙이는 결정적인 샷으로 우승의 기쁨을 맛봤다.

크리스 고터럽이 WM 피닉스 오픈에서 연장 우승 직후 트로피를 들어 올리며 환하게 웃고 있다. 스코츠데일(미국)=AP연합뉴스

그는 이번 대회에서 장타와 정교함을 모두 경험했다. 평균 드라이버 비거리 332.20야드(4위), 그린 적중률 72.22%(공동 21위), 홀당 퍼팅 수 1.73개(21위)를 기록했다.

＜WM 피닉스 오픈 우승 당시 사용 클럽＞

드라이버: 핑 G440 LST(9도)

미니 드라이버: 테일러메이드 BRNR 미니 쿠퍼(13.5도)

페어웨이 우드: 테일러메이드 Qi35(18도)

아이언: 브리지스톤 투어 B 220 MB(#4-9)

웨지: 테일러메이드 MG5(46, 52, 56, 60도)

퍼터: 테일러메이드 스파이더 X 투어

공: 브리지스톤 투어 B X 마인드셋

*자료 제공:GolfWRX





노우래 기자



