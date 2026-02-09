'말을 맞추고 마음을 잇다'… 양산시 시민통합위원회 워크숍 실시

APEC 정상회의 성공 개최 경험



문화예술 인프라 운영사례 견학

경남 양산시는 지난 6일부터 7일까지 경주시 일원에서 시민통합위원회 워크숍을 실시했다.

이번 워크숍은 경주시가 국제행사를 성공적으로 치러낸 경험과 풍부한 문화예술 인프라 운영 사례를 견학하고, 향후 지역 문화예술 발전을 위한 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

위원회는 워크숍 기간 ▲경주문화재단 ▲경주 예술의전당 ▲국립경주박물관 ▲오아르 미술관 등을 방문해 운영 현황을 살펴보고, 관계자들과의 간담회를 통해 문화·예술·관광 활성화 방안과 사업 추진 사례와 운영 성과를 공유받는 자리를 가졌다.

특히 양산문화재단이 작년 출범한 만큼 각종 공연·전시·교육 프로그램 운영과 지역 예술인 활성화 방안, 예술의전당 건립 등 경주문화재단의 운영 노하우를 직접 확인할 수 있었다.

박원현 시민통합위원회 위원장은 "경주시는 국제행사와 문화예술 분야에서 풍부한 경험을 가진 도시로, 이번 벤치마킹을 통해 시민통합위원회가 우리 지역에 적용할 수 있는 다양한 아이디어를 얻었을 것"이라며 "이번 워크숍을 계기로 선진 사례를 적극적으로 학습해 시민통합위원회가 양산만의 특색 있는 정책 제안을 더욱 활성화할 것으로 기대한다"고 말했다.





