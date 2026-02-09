의정부시, 겨울철 하천에 온기 더하는 ‘따숨길·따숨터’ 설치 완료

경기 의정부시는 겨울철 추위로부터 하천 이용 시민들을 보호하고 건강한 여가 활동을 지원하고자 겨울철 한파 대책비를 활용해 중랑천 등 관내 주요 하천에 한파 대비 방풍시설 설치를 완료했다.

민락천 황톳길 천막 내부. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 사업은 겨울철 칼바람을 피하기 어려운 하천의 지형적 특성을 고려해 하천 내 바람을 차단할 수 있는 편의시설을 조성함으로써 시민들의 야외활동을 돕고 휴식 공간을 제공하고자 마련했다.

민락천 황톳길 등 6개소에는 방풍막을 설치한 '따숨길'을 조성해 시민 건강 증진을 도모했다. 또한 하천 내 파고라 3개소와 동막교, 금신교 하부에는 방풍 천막인 '따숨터'를 설치해 보행자 및 자전거 이용자들의 쉼터를 확보했다.

중랑천 맨발의 청춘길. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

이와 함께 효자역과 호원천 일원에는 유리온실 형태의 '따숨터'를 설치해 호응을 얻고 있다. 내부에는 의자와 테이블을 구비해 하천을 전망하며 쉬어가는 아늑한 공간을 제공한다. 해당 시설은 제방 상단에 위치해 폭우 시에도 문제가 없도록 설계해 가설건축물 신고를 완료했으며, 여름철에는 폭염대책시설로도 활용할 계획이다.

시는 동절기 동안 편의시설 인근 환경정비와 시설물 상태를 꼼꼼히 점검해 안전 관리에 만전을 기할 방침이다. 설치된 방풍 천막은 기온 변화와 시민 의견을 반영해 탄력적으로 운영하고, 우기철 도래 전 철거·보관한 뒤 다음 겨울철에 재설치해 지속적인 시민 편의를 제공할 예정이다.

호원천 따숨채. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

의정부시 관계자는 "추운 겨울에도 시민들이 하천에서 온기를 느끼며 휴식하길 바란다"며 "앞으로도 현장 중심의 하천 관리와 주민 체감도가 높은 생활 밀착형 사업을 지속하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



