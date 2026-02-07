홍준표, 오세훈 두고 "구청장에 밀리는데 당권 경쟁할 땐가"

"지난 실수 반복할 뿐" 직격

홍준표 전 대구시장이 오세훈 서울시장을 겨냥해 "서울시장이 지금 당권 다툼에 나설 때인가"라고 지적했다.

7일 홍 전 시장은 자신의 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 "지방선거를 4개월 앞둔 시점에 양당에서 벌이는 내홍은 점입가경이다"라며 "둘 다 당권 다툼으로 보이는데 민주당은 대통령 배출한 지 1년도 안 되어 벌써 차기 경쟁으로 돌입해 이재명 대통령의 지도력에 빨간불이 켜졌다"라고 말문을 열었다.

이어 "더 한심한 건 국민의힘"이라며 "국민의힘은 당연히 거쳐야 할 청산 과정인데 이를 거부하는 분탕 세력들이 만만치 않아 내홍이 길어질 것 같다"라고 말했다. 홍 전 시장은 "내부 분탕 세력을 그대로 두고 선거를 치르자고 하는 건 암 덩어리를 안고 전투하자는 건데 그걸 돌파하는 리더십 없이 안 그래도 불리한 지방선거를 어떻게 치르려고 하는지"라고 덧붙였다. 한동훈 전 국민의힘 대표 제명을 '당연한 청산 과정'으로 보고 이를 밀어붙인 장동혁 국민의힘 대표에게 "자격을 잃었다"며 사퇴와 재신임 투표를 요구한 오 시장과 친한동훈계, 소장파 의원 등을 비판한 것이란 해석이 나온다.

아울러 그는 오 시장을 향해 "구청장(더불어민주당 소속 정원오 성동구청장)에게도 발리는 서울시장이 지금 당권 다툼에 나설 때인가"라고 꼬집었다. 최근 오 시장이 각종 여론조사에서 더불어민주당 측 서울시장 후보로 꼽히는 정 성동구청장에게도 밀린다는 여론조사 결과가 나오자, 오 시장이 향후 정치적 미래를 도모하기 위해 장 대표 사퇴를 요구하고 있다는 취지다.

홍 전 시장은 "서울시장 5선 포기하고 차기 당권 도전으로 방향을 전환했나"며 "그렇게 하면 둘 다 실패한다. 2011년 9월 대권 노리고 무상급식 주민투표 때 하던 짓을 그대로 하고 있다"라고 비판했다.

한편 홍 전 시장은 한 전 대표가 정치계를 떠나야 한다고 주장해왔다. 그는 지난달 17일 페이스북에 "한 전 대표가 윤석열씨의 배려로 법무부 장관과 비대위원장이라는 요직을 거치며 벼락출세했음에도 불구하고, 공천 농단과 자기 선전에만 몰두해 결국 총선 참패를 불러왔다"라고 비판했다. 그러면서 한 전 대표를 두고 "식견 없이 겉치레 정치에만 치중하는 '나르시시스트'는 정계를 떠나야 한다"라고 주장했다.





구나리 기자 forsythia26@asiae.co.kr



