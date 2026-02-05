[포토] 1억1천만원 밑도는 비트코인

비트코인이 한때 7만2000달러 선까지 떨어지며 15개월 만에 최저 수준을 기록한 가운데 5일 서울 강남구 업비트 고객센터 전광판에 비트코인 시세가 표시돼 있다.







